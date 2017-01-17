WINEP Trump’tan Ermeni Soykırımı’nın tanınmayacağı konusunda Türkiye’ye garanti vermesini istedi

Washington Yakın Doğu Politika Enstitüsü (WINEP) Türkiye ile ilgili ABD politikası önerileri çerçevesinde, ABD Cumhurbaşkanı Trump’ a ‘Ermeni Soykırımının tanınmayacağı konusunda Türkiye’ ye garanti vermesini önermişti. ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi James Jeffrey ve Türk bilim adamı Soner Çağaptay tarfından hazırlandığı raporda “ABD Kongre’de Ermeni Soykırımı’nın kabul edilmeyeceği konusunda Türkiye’ye garanti verebilir. İkili ilişkilerde her zaman kritik bir konu olan sorun Türk milleti için de büyük önem taşıyor” söylendi.
WINEMP’in Orta Doğu adanmış ilk raporu yazanlar Trump rejiminin, Türkiye politikasının gözden geçirmesini istedi.
Yeni yaklaşımların her iki taraf için en önemli konulara odaklamaya izin verileceğini savunan raporda Türkiye için öncelikli olduğunu iddia edilen Fetullah Güleni’in teslim edildiğini de kapsandı.
Bu öneri üzerine Ermeni Ulusal Comitesi- Amerika (ANCA), Başkanlığı Enstitünün İcra Direktörü Robert Satloff’ a soykırımın tanınmasını neden bloke ettiğini sordu.
ABD’ nin Ankara eski Büyükelçisi James F. Jeffrey ve akademisyen Dr. Soner Çağaptay, birlikte yazdıkları bir yazıda ABD Ermeni Soykırımının Kongre’ den geçmeyeceğine dair Türkiye’ ye garanti verebilir diye yazmışlardı. Söz konusu yazı WINEP’ in Orta Doğu’ daki temel politika çatışmaları konusunda ‘ Başkanlık Geçiş Raporu (Paper)’ serisinin ilk yazısıydı.
1985 Yılında kurulan WINEP’ in amacı, Enstitü’nün web sitesine gore; Orta Doğu’ da ABD’ nin dengeli ve gerçekçi çıkarlarını ortaya koymak ve bu hedefi güvence altına alacak politikalar geliştirmek…
Kaynak: Ermenihaber.am
http://www.ermenihaber.am/tr/news/2017/01/16/Trump%E2%80%99-Ermeni-Soyk%C4%B1r%C4%B1m%C4%B1T%C3%BCrkiye/97294
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