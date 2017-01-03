‘Yılbaşı hutbesi’ okutan Görmez hakkında ‘kin ve düşmanlığa tahrik’ten suç duyurusu

Yılbaşından bir gün önce camilerde okuttuğu hutbede ‘yılbaşı kutlamalarına karşı uyarı’ yapan Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu.
Fotoğraf: DHA
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bir araya gelerek oluşturduğu ‘Laikliğe Çağrı Birlikteliği’ isimli grup, suç duyurusunun gerekçesi olarak yılbaşı kutlamalarının Diyanet tarafından hedef gösterilmesini gösterdi.
Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulunan grup adına açıklama okuyan Mahmut Arslan, Reina’da yılbaşı kutlamaları sırasında 39 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı hatırlatarak, “Bu saldırı öncesinde Cuma hutbesi veren Diyanet İşleri Başkanlığı yılbaşı kutlayanları ve kutlamaları hedef göstermiştir” dedi.
‘Anayasa’ya aykırı’
Açıklamada, devletin bir kurumunun laiklik karşıtı açıklama yapmasının Anayasa’nın 2’nci maddesinde yer alan ‘demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti’ maddesine, 24’üncü maddesinde yer alan ‘Din ve Vicdan Hürriyeti’ maddesine ve 136’ncı maddesinde Diyanet İşleri Başkanlığı için tanımlanan göreve aykırılık teşkil ettiği savunuldu.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Diyanet İşleri Başkanlığı anayasal sınırlarını ve kuruluş amacını çiğnemiş, kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına yaptığı açıklama ile doğrudan neden olmuştur. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanı ve bu hutbeyi veren kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk.”
Eminağaoğlu: Görmez’in açıklamaları tehdide yol açtı
Görmez’in yaptığı açıklamaların kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkmasına neden olduğunu belirten Yargıçlar ve Savcılar Birliği (YARSAV) eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ise “Ortaya çıkan katliam açık ve yakın tehlikenin çok somut bir örneğidir. Diyanet İşleri Başkanının görev yönünden soruşturulması dışında görevde tutulması ve onu orada tutanların bu suça iştirakını ortaya koymaktadır. Konu hakkında siyasal sorumluluk kaçınılmazdır” diye konuştu.
Diyanet, yılbaşı kutlamalarına karşı ‘uyarmıştı’
Diyanet’in yılbaşından bir gün önce camilerde okuttuğu hutbede ‘yılbaşı kutlamalarına karşı uyarı’ yapılmıştı.
Hutbede kutlamalar, ‘insan hayatına katkısı olmayan gayrimeşru tutum ve davranışlar’ diye nitelenirken, “Yeni bir yılın ilk saatlerinin başka kültürlere, başka dünyalara ait yılbaşı eğlenceleriyle israfa dönüştürülmesi ne kadar da düşündürücüdür” denmişti.
Reina saldırısının ardından açıklama yapan Görmez ise, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır. Terör nerden, kimden ve kime gelirse gelsin asla kabul edilemez.”
‘Yılbaşı hutbesi’ okutan Diyanet: Katliamın mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yok
HDP’den yılbaşı kutlamalarını ‘gayrimeşru’ ilan eden Diyanet’e tepki
Diyanet’ten ‘yılbaşı’ hutbesi: Kutlamalar ve şans oyunları ‘mümine yakışmaz’
http://www.diken.com.tr/yilbasi-hutbesi-okutan-gormez-hakkinda-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-suc-duyurusu/
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder