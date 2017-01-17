Yılmazer: Dink de Orhan Pamuk gibi korunmalıydı

Gazeteci Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı davaya bugün devam edildi. Duruşmada dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ilk kez savunmasını yaptı.
AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 2'si tutuklu 35 sanıklı davada dönemin İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer ilk savunmasını yaptı.
"Pamuk gibi korunmalıydı"
"Hrant Dink cinayetinde ilk dönem soruşturmaları adalete çok daha yakın durumdaydı" diyen Yılmazer, "Orhan Pamuk nasıl koruma altına alınmışsa Dink de öyle koruma altına alınacaktı. Bunu yapacak makamlar bellidir" şeklinde konuştu.
İstanbul'da görevli olduğu dönemlerde Başbakan, Cumhurbaşkanı ve bakanlarla görüşmelerinin olduğunu söyleyen Yılmazer, "Bu görüşmeler tek taraflı değildir. O makamların uygun görmesi ile olmuştur" dedi.
Ergenekon ismini 2007'den sonra yapılan operasyonlar ile duyduğunu söyleyen Yılmazer, "Trabzon jandarma, yapılan bir ihbarı İstanbul jandarmaya bildirmiş. İhbar yapılan yer Ümraniye'de olduğu için Ümraniye'de polis bölgesinde olduğu için, İstanbul jandarma da emniyete bilgi vermiş. Olay yerine ilk olarak ilçe emniyet ekipleri gitmiş. Yapılan incelemede el bombaları olduğu ortaya çıkınca terörle mücadeleye bilgi vermişler. Terörle mücadele de istihbarat şubeye haber verince benim böyle haberim oldu" dedi.
Yılmazer, "2007 Haziran'ından önce hiçbir çalışmamızda bir tane Ergenekon tabirini bulamazsınız. Dolayısıyla Ergenekon operasyonlarının alt yapısını hazırladığım iddiası tamamen düzmecedir. Kumpas operasyonları yapılmış ise dönemin İstanbul İl Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, İstanbul Valisi Muammer Güler ile İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü Selim Kutkan döneminde başlamıştır. Kumpas ve tezgah ise yakalamaları ve aramaları bunlar yapmıştır" diye konuştu.
6 davadan tutuklu
Mayıs 2015'te Dink cinayetinde sorumluğu olan kamu görevlileri hakkındaki soruşturma kapsamında da hakkında tutuklama kararı verilen Ali Fuat Yılmazer hakkında “Fethullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması soruşturması” kapsamında 10 dava devam ediyor. Yılmazer 6 davadan tutuklu bulunuyor.
Ermenice-Türkçe yayın yapan Agos gazetesinin genel yayın yönetmeni Hrant Dink 19 Ocak 2007'de gazete binası önünde uğradığı silahlı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
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DW/dha/ÇA/BÖ
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