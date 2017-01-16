Zakharova: Durumda çözüm anahtarı Ermenistan ve Azerbaycan’ın elinde

Rusya Dışişleri Bakanlığı resmi sözcüsü Maria Zakharova, 29 Aralık 2016’da Ermenistan sınırında Azerbaycan inisiyatifiyle gerçekleşen sabotajı yorumladı. Hatırlatalım: Sabotaj sonucu Azerbaycan tarafı biri Ermeni tarafında kalmak suretiyle 7 askerini kaybetmişti. Vakaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği hesaba katılarak Ermeni tarafı öldürülen Azerbaycan’lı askerin cesedini henüz Azerbaycan tarafına teslim etmezken, durum Bakü’de asabi reaksiyonlara sebep oldu.
13 Ocak’ta düzenlenen basın brifinginde Maria Zakharova, ‘Ermeni tarafının bu adımı nasıl değerlendirilebilinir?’ sorusuna şu yanıtı verdi:
ʺBu trajik vaka Ermenistan ve Azerbayan sınırında gerçekleşmiştir. Biz her iki tarafa da kuvvet, feraset ve kuşkusuz diplomatik olanaklar bulmaları gerektiğinden, genel olarak bu çok komplike durumun çözümü için tüm fırsatların kullanılması gerektiğinden hareket ediyoruz. Bunun çözüm anahtarı iki tarfın elinde.ʺ
Ermenistandan haberler - NEWS.am
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