ԶԱՐԵՀ ԵԱԼՏԸԶՃԵԱՆ--ԶԱՀՐԱՏ (10 Մայիս 1924- 21Փետրուար2007)
Պոլսոհայ գրականութեան վերջին 50 տարիներու գագաթնային դէմքերէն, մեծանուն բանաստեղծ , Զահրատ-ԶարեհԵալտըզճեան, 21 Փետրուար 2007 թուականին մարմնապէս մեզմէ առ յաւէտ բաժնուեցաւ.
Գրիչի մշակներ, մշակոյթի գործիչներ, արուեստի մարտիկ , չեն մեռնիր, անոնք միշտ կ'ապրին իրենց ստեղծագործութիւններով ու մարդկութեան թողած ժառանգութիւններով:Անոնք կ'ապրին , այնքան ատեն, որքան ատեն որ, աշխարհի մէջ, անոնց գործերով ու հեղինակութիւններով հետաքրքրուող մարդիկ կան.
Զարեհ Եալտըզճեան--Զահրատ ծնած է,10 Մայիս1924 թուականին Իսթանպուլ, 1942 թուականին աւարտեց Պոլսոյ Մխիթարեան լիսէն, ապա վերջ 1942-1945 թուականներու միջեւ աշակերտած է Իսթանպուլի Պետական Համասլարանի Բժշկագիտական Ֆաթուլթէթ: Իր բանաստեղծութիւնը առաջին անգամ հրատարակուած է ,1943 թուականին Պոլսոյ Ժամանակ օրաթերի մէջ, ապա վերջ յաջորդաբար հրատարակուած է Մարմարա,Սան,Հանդէս Մշակոյթի,Բազմավէպ,Հայ Ընտանիք եւ զանազան օրաթերթերու ու պարբերաթերթերու մէջ:
Իր գրիչ եղբայրներու հետ հրատարակաց ու անձամբ խմբագրած է Մխիթարեան Լիսէի Սանոց Միութեան "Սան" պարբերաթերթը:
Իր բանաստեղծութիւնները լոյս տեսան , "Մեծ Քաղաք","Գունաւոր Սահմաններ","Բարի Երկինք","Կանանչ Հող","Ծայրը Ծայրին", "Մէկ Քարով Երկու Գարուն","Մաղ Մը Ջուր",Ծուռ Նստինք Կիկօ Խօսինք" եւ այլ անուն ժողովածուներով:
Զահրատի բանաստեղծութիւնները թարգմանուած են 27 լեզուներով, ան արժանացած է Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Վազգէն Ա.ի սրբատառ կոնթակի եւ Սբ.Սահակ-Սբ.Մեսրոպ շքանշանի: Կը խոնարհին , անոր թարմ յիշատակին առջեւ.
Աստուած հոգին լուսաւորէ.
Տօքթ.Սարգիս Ատամ.
ÇADAŞ ERMENİ ŞİİR'İNİN BÜYÜK USTASI
ZAHRAD'IN (Zareh Yaldızcıyan)
(10 Mayıs 1924- 21 Şubat 2007)
Ölümünün 10. cı Yılı anısına
Zahrad- Zareh Yaldızcıyan adıyla 10 Mayıs 1924 yılında İstanbul - Nişantaşı'nda doğdu, 1942 yılında Özel Pangaltı Ermeni Lisesinden mezun oldu:Lise Eğitiminden sonra İst. Üni.Tıp Fakültesinde yüksek eğitime başlayan Zareh Yaldızcıyan Tıp eğitimini yarıda kesmek zorunda kaldı ve ticaret hayatına atıldı ve aynı zamanda İstanbul'da Ermenice yayınlanan gazete ve dergilerde çalıştı. Yazıları ve şiirleri gazete ve dergilerde yayınlandı , Zahrad adıyla ilk şiiri, 1943 yılında yayınlandı : Zahrad ,kalem arkadaşlarıyla beraber , Pangaltı Lisesi Yetişenler Derneğinin "San" kültür dergisini yayın hayatına soktu ve derginin genel yayın yönetmenliğini ve başyazarlığını üstlendi :
Büyük Şehir -(Medz Kağhak)- (1960), Renkli Sınırlar -( Kunavor Sahmanner)- (1968),Ucu Ucuna - (Dzayrı Dzayrin)- (2001), DuvardanYukarıya Su - (Çurı Baden Ver)-(2004),Yeşil Toprak - (Gananç Hoğh), Şiirler -(Panasdeğhzutyunner), Taşsız ve Haçsız (Khaçkar Arantz kari yev arantz ğhaçi ğhaçkar),sayısız eserlerinden birkaçı. şairin eserleri 27 dile çevrilmiştir.
Filipin hükümeti Leonardo de Vinci akademisi, Kaliforniya Yuvarlak Masa Şövalyeleri tarafından onur belgesi ile ödüllendirilen büyük usta Ermenistan Cumhuriyetin en yüksek kültür ödüllerinden Aziz Sahak - Aziz Mesrop onur ödülüne 1991 yılında sahip olan şaire, 1999 yılında Mowses Ğhorenatzi onur nişanı ve madalyası verildi.
Ünlü şair Zahrad, düşünce ve çoşkusunu gerçeküstü bir teknikle geliştirdiği carpıcı simgeler ve şaşırtmalarla anlatan çağdaş Ermeni Şiir'inin en büyük ustası.
21 Şubat 2007 tarihinde hayata gözlerini kapatan ünlü şairi ölümünün 10.cı yılında rahmetle ve saygıyla anıyoruz :
Dr. Sarkis Adam
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder