Azerbaycan, Ermeni timindeki askerleri öldürdü
Ermenistan-Azerbaycan arasında aylar sonra yeniden patlak veren sınır çatışmalarında bir askeri ölen Azeriler, cephe hattındaki Ermeni keşif ve sabotaj timinde bulunan askerleri öldürdüklerini duyurdu.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında Ermeni keşif ve sabotaj timi Azerbaycan askerlerince öldürüldü.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Ermenistan ordusunun sabotaj girişiminin Azerbaycan askerlerince önlendiği belirtildi.
Açıklamada, tespit edilen Ermeni keşif ve sabotaj timinin ateş açılarak öldürüldüğü bildirildi.
Cephe hattında durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu belirten Bakanlık, Ermeni timine yapılan saldırının görüntülerini kamuoyuyla paylaştı
http://www.cnnturk.com/dunya/azerbaycan-ermeni-timindeki-askerleri-oldurdu
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