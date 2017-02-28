BM'den Azerbaycan-Ermenistan açıklaması
Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattında yaşanan çatışmalardan endişe duyulduğu vurgulandı.
Açıklamada, Guterres'in Minsk Grubu ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) tansiyonu düşürmek ve çatışmaların artmasını önlemek için gösterdiği çabalara destek verdiği belirtildi.
Guterres'in taraflara ateşkes anlaşmasına zarar verecek eylemlerden kaçınma çağrısı yaptığı vurgulanan açıklamada, Genel Sekreter'in taraflardan Dağlık Karabağ sorununa barışçıl çözüm bulacak müzakerelere bir an önce yeniden başlamalarını istediği ifade edildi.
http://www.ahaber.com.tr/dunya/2017/02/28/bmden-azerbaycan-ermenistan-aciklamasi
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder