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Büyük Kaybımız

Murat Bebiroğlu'nun kendi eliyle kaleme aldığı kendi ölüm ilanını paylaşıyoruz.






Büyük Kaybımız

Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Ermeni Nizamnameleri ve Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Nizamnameleri kitaplarının yazarı, 
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop Mutafyan'ın eski özel danışmanlarından, 
Birleşik Reklamcılar, Markom ve Klan reklam ajanslarının kurucularından;

Ani ve Kirkor Sahakoğlu, Ceren ve Arman Artuç’un (ABD) haçyeğpayrı; Serna Vartikoğlu, Lia Pekel, Nicole Pekel, Aren ve Tavit Artuç’un (ABD) gınkahayrı; Sımpat Çarsancaklıoğlu ve Setrak Vartikoğlu’nun kayınbiraderi, Berç Sevan, Setrak Tokat ve Vartan Başıbüyük’ün bacanağı; Surpuhi Tokat, Valantin Başıbüyük, Sera Başıbüyük, Serdar Başıbüyük’ün eniştesi; Yervant, Toros (Erm.)ve Diran Ağacanyan’nın yeğeni,  Linda Sultanian (ABD), Talya ve Ari Carian (ABD), Serna Vartikoğlu, Miranda ve Diana Bedik, Taniel Gülbenkoğlu’nun büyük dayısı; Janet ve Ohannes Gülbenkoğlu, Misak ve Nuran Vartikoğlu,Silva ve Garbis Sultanian (ABD), Maral ve Kirkor Carian’nın (ABD) dayısı; François et Marie-Chantal Abiven (Fransa),  Donik ve Talin Saka’nın dünürü, 

Arapgir’li Pırlanta ve Sarkis Bebiroğlu’nun oğlu; Arevaluys Vartikoğlu ve Nartu Çarsancaklıoğlu’nun kardeşi; Claude Abiven, Serli Saka Bebiroğlu’nun kayınpederi;  Alen Sarkis Bebiroğlu ve Neda Bebiroğlu Abiven’in babası; Sevan Luc Abiven, Daron Samuel Abiven, Aksel Bebiroğlu, Arden Bebiroğlu’nun dedesi; 

Mari Bebiroğlu’nun Eşi 

Murat Bebiroğlu’nu 

Kaybettik

tarih: Cumartesi, Şubat 18, 2017
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