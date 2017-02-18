Büyük Kaybımız
Tanzimat’tan II. Meşrutiyet’e Ermeni Nizamnameleri ve Osmanlı Devleti’nde Gayrimüslim Nizamnameleri kitaplarının yazarı,
Türkiye Ermenileri Patriği Mesrop Mutafyan'ın eski özel danışmanlarından,
Birleşik Reklamcılar, Markom ve Klan reklam ajanslarının kurucularından;
Ani ve Kirkor Sahakoğlu, Ceren ve Arman Artuç’un (ABD) haçyeğpayrı; Serna Vartikoğlu, Lia Pekel, Nicole Pekel, Aren ve Tavit Artuç’un (ABD) gınkahayrı; Sımpat Çarsancaklıoğlu ve Setrak Vartikoğlu’nun kayınbiraderi, Berç Sevan, Setrak Tokat ve Vartan Başıbüyük’ün bacanağı; Surpuhi Tokat, Valantin Başıbüyük, Sera Başıbüyük, Serdar Başıbüyük’ün eniştesi; Yervant, Toros (Erm.)ve Diran Ağacanyan’nın yeğeni, Linda Sultanian (ABD), Talya ve Ari Carian (ABD), Serna Vartikoğlu, Miranda ve Diana Bedik, Taniel Gülbenkoğlu’nun büyük dayısı; Janet ve Ohannes Gülbenkoğlu, Misak ve Nuran Vartikoğlu,Silva ve Garbis Sultanian (ABD), Maral ve Kirkor Carian’nın (ABD) dayısı; François et Marie-Chantal Abiven (Fransa), Donik ve Talin Saka’nın dünürü,
Arapgir’li Pırlanta ve Sarkis Bebiroğlu’nun oğlu; Arevaluys Vartikoğlu ve Nartu Çarsancaklıoğlu’nun kardeşi; Claude Abiven, Serli Saka Bebiroğlu’nun kayınpederi; Alen Sarkis Bebiroğlu ve Neda Bebiroğlu Abiven’in babası; Sevan Luc Abiven, Daron Samuel Abiven, Aksel Bebiroğlu, Arden Bebiroğlu’nun dedesi;
Mari Bebiroğlu’nun Eşi
Murat Bebiroğlu’nu
Kaybettik
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