Cami, Sinagog ve Kilise, Asyaport'ta ibadete açıldı

Dünyada bir ilki gerçekleştirerek liman alanı içine 3 semavi dinin ibadet hanesini hizmete açan Asyaport'ta, ilk cuma namazı kılındı.
Soyuer Ailesi ve MSC ortaklığıyla Tekirdağ Barbaros'ta kurulan Avrupa'nın en büyük 10 limanı arasında yer alan Asyaport, dünyada bir ilki gerçekleştirerek liman alanı içerisine Cami, Kilise ve Sinagog'u yan yana ibadete açtı.
Asyaport'un içerisinde yer alan cami ise cuma namazının kılınmasıyla ibadete açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevlendirilen imamın kıldırdığı ilk cuma namazına, liman çalışanları, gümrük personeli, tedarikçiler ve taşeronlar katıldı.
Asyaport Camii, 126 m2 kapalı alan, 47 m2 son cemaat yeri ve 41 m2 mahfil katı alanına sahip. Liman sahasında bu büyüklükte bir cami Türkiye’de ilk defa Asyaport Limanı’nda inşa edildi.
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