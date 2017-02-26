Eçmiadzin temasları sonuçlandı: Kaymakam seçiliyor, Ateşyan görevi bırakıyor
Alin Ozinian 24.02.2017 Agos
Ermenistan’da, Eçmiadzin’deki Patrik seçimi toplantısı sonuçlandı. 15 Mart’a kadar Değabah (Kaymakam) seçilmesi ve Ateşyan’ın patrik vekilliği görevini bırakması öngörülüyor.
(YEREVAN) Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Sahak Maşalyan’ın istifasının ardından başlayan Patriklik seçimi krizinde gözler, Ermenistan’daki Eçmiadzin’de Tüm Dünya Ermenileri Katolikos’u Karekin II ile yapılacak temaslara çevrilmişti.
Perşembe günü başlayan ve bu sabah devam eden temaslar sonuçlandı. Toplantının sonuçları Eçmiadzin Tüm Dünya Ermenileri Katolikosluğu tarafından resmi olarak açıkladı.
Açıklamaya göre toplantıda şu kararlara varıldı:
“Türkiye Ermenileri Patrikliği, 15 Mart’a kadar yeni değabah (kaymakam) seçecek. Değabah’ın seçilmesi ile Ateşyan, hali hazırda yürüttüğü “Patriklik vekiliği” görevini bırakacak. Değabah seçimi ile birlikte Müteşebbis Heyet oluşturulacak. Patrik vekili yetkilerini yeni kaymakama devredecek.”
Değabah seçimine İstanbul Patrikhanesi’ne bağlı 3 episkoposun aday olma hakkı var.
Alınan kararlara göre kaymakam seçilmesinden sonra oluşturulacak bir heyet, Patrik Vekilinin yetkilerini devretmesine nezaret edecek.
Değabah (Kaymakam) seçimini müteakip 10 gün içinde Müteşebbis Heyet oluşturulacak.
Müteşebbis Heyet patrik seçimini 6 ay içinde yapmakla mükellef olacak.
Müteşebbis Heyet her ay yaptığı çalışmalar hakkında Ruhani Kurul'a ve topluma rapor verecek.
Patrik Seçimi 6 ay içinde gerçekleşmezse Ruhani Kurul çağrısıyla Kilise Genel Kurulu toplanacak ve vakıf başkanlarının da katılımıyla Değabah ve Müteşebbis Heyet için güvenoylaması yapılacak.
Müteşebbis Heyet bütün adaylara tanıtım faaliyetleri için eşit şartlar sağlayacak.
Ruhani Kurul Başkanı Episkopos Maşalyan’ın istifasının ardından, tüm vakıf yöneticileri ile toplum temsilcilerinin katılacağı bir toplantı düzenlenmiş ancak 16 Şubat günkü bu toplantı öncesinde bir grup vakıf yöneticisinin Ateşyan ve Maşalyan ile bir araya gelmesiyle bir protokol hazırlanmıştı. Toplantıyı bekleyen diğer yöneticiler ve toplum temsilcilerinin büyük tepkisiyle karşılanan bu protokolde Değabah (kaymakam) atanması ve Müteşebbis Heyet oluşturulması kararlaştırılmış ancak Ateşyan’ın seçime kadar Patrik Vekilliği görevini sürdürmesi konusunda mutabık kalınmıştı. Bu mutabakata Eçmiadzin’deki Tüm Dünya Ermenileri Katolikosu Karekin II’den de itiraz gelmiş; Maşalyan, Ateşyan ve Almanya Ermenileri Ruhani Önderi Bekçiyan’ın bir dizi temaslar için Eçmiadzin’e davet edilmesi kararlaştırılmıştı. Yapılan açıklamaya göre Eçmiadzin'deki toplantıya patrik adaylarından Gugark Bölgesi Ruhani Önderi Sebuh Çulciyan da davet edildi.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17812/ecmiadzin-temaslari-sonuclandi-kaymakam-seciliyor-atesyan-gorevi-birakiyor
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder