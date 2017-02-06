Erdoğan'ın bekletmesi Ermeni cemaatini kızdırdı

Bedros Şirinoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmeden çıkan sonuçlar; patriklik seçimi için yarattığı "yeni" tablo Ermeni cemaatini kızdırdı...
Şirinoğlu’na göre Erdoğan, "Referandum biter bitmez Patrik seçimi ve vakıf seçimleriyle ilgileneceğiz" dedi. Agos gazetesi ise bu duruma "Ermeni toplumunun önüne belirsiz bir süreç konmakla kalmadı bu konu da Erdoğan’ın inisiyatifine bırakıldı" yorumuyla tepki göstermişti.
Agos'ta bugün yayımlanan yeni bir haberde bu tepki sürdürüldü. "Referandumu beklemeye gerek yok" başlıklı Miran Manukyan ve Rupen Varjabedyan imzalı haberinde AGOS, Boyacıköy Surp Yerits Mangants Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nazaret Özsahakyan, Düşünce Platformu Sözcüsü Tatyos Bebek, Yeniköy Asdvadzadzin Kilisesi Yönetim Kurulu Üyesi Sevan Şeşetyan ve Malatya HayDer eski Başkanı Hosrof Köletavitoğlu'ndan bu konu hakkında görüş aldı.
Nazaret Özsahakyan seçim tartışmalarını, "Ülkece olağanüstü bir haldeyiz, bu dönemde seçimlerin nasıl yapılacağı da bir soru işaretiydi. Görüşmede, Patriklik ve vakıf seçimlerinin Nisan ayında yapılması düşünülen referandum sonrasına ertelendi ama bu, vakıfların çalışmalarına başlamasına engel değil. Cumhurbaşkanı’nın sözünden döneceğini sanmıyorum, o yüzden vakıflarımız şimdiden nüfus kayıt çalışmalarına başlayabilir. Zaten Nisan’dan sonra yapılacağı belli olan Patriklik seçimi için çalışmalara da o dönem başlarsak, süreci boşuna daha da uzatmış oluruz" ifadeleriyle değerlendirdi.
SÜREKLİ BAHANELER BULUNUYOR
Düşünce Platformu Sözcüsü Tatyos Bebek ise "Seçim başvurusu için İstanbul Valiliği’nden randevu geldi gelecek derken şimdi de referandum takvimi ortaya çıktı. Sürekli bahaneler bulunuyor ve seçim bir türlü yapılamıyor" dedi. "Üstelik şimdi Cumhurbaşkanlığı makamını da sürece dahil ettik. Topu taca atmak için iyi bir bahane daha" diyen Bebek süreci şöyle değerlendirdi:
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