Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çatışma: 1 Azeri asker şehit
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında çıkan çatışmada Azerbaycan ordusundan bir asker hayatını kaybetti.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Dağlık Karabağ'da Ermeni güçlerin açtığı ateş sonucu Çavuş Fuad Gafarov'un şehit olduğu bildirildi.
Bakanlık yetkilileri, şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu.
http://www.cnnturk.com/dunya/ermenistan-azerbaycan-cephe-hattinda-catisma-1-azeri-asker-sehit
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