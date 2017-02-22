Ermenistan'dan İskender füzeleri ile ilgili açıklama
Sputnik'e konuşan Sarkisyan, "İskender'lerin Ermenistan'a sevk edilmiş olması herkes için açık bir gerçek, herkes bunu kendi gözleriyle gördü. Füzelerin Ermenistan silahlı kuvvetlerine ait olduğuna da yüzde yüz eminim. Bu konuda ikinci bir düşünce olamaz" dedi.
'FÜZELER SAVUNMA AMACI TAŞIYOR'
Füzelerin teslimine ilişkin anlaşmanın detayları hakkında bilgi vermeyen bakan, füze düzeneklerinin Ermenistan ordusundan bu konuda eğitim almış subaylar tarafından kullanıldığını kaydetti.
Sarkisyan, "Bu silahların kullanım amacı ve parametreleri, bir ülkeye karşı kullanılmaları durumunda altyapısına telafisi olanaksız zararlar vermesini sağlar. Dolayısıyla, İskender'leri kullanma kararı doğrudan gelişmelere bağlı olacak. Her halükarda bu silah, gerektiği durumlarda, olası bir saldırıya cevap vermemizin bir garantisi olarak görüyoruz. Zira İskender, öncelikle caydırıcı bir silah" ifadelerini kullandı.
İskender füzeleri ilk kez geçen yılın eylül ayında, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, ülkenin bağımsızlığının 25. yıldönümü kutlamaları vesilesiyle düzenlenen askeri geçit töreninde görülmüştü.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201702221027342395-ermenistan-iskender-fuzeleri-ile-ilgili-aciklama/
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