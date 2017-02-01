Ermenistan’ın kalıcı nüfus yüzde 0.4 oranla azaldı

2017 yılı 1 Ocak tarihi itibariyle Ermenistan’ın kalıcı nüfus sayısı 2.986.500 kişi oldu. Ermenistan Ulusal İstatistik Servisinin bildirdiğine göre kentsel nüfus sayısı 1.901.700 kişi olurken, kırsal nüfus sayısı 1.084.800 kişi oldu.
1 Ocak 2016 itibariyle Ermenistan’ın kalıcı nüfus sayısı 2.998.600 kişi olurken, 1 Temmuz 2016 tarihinde 2.995.100 kişiye gerilmişti.
Bu verilere göre 6 ayda Ermenistan’ın kalıcı nüfusu 8600 kişiyle, bir yılda ise 12100 (0.4%) kişiyle azaldı.
Kaynak: Ermenihaber.am
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