İsveç’te Ermenistan vatandaşı karakolda ölü bulundu

İsveç’te hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan 32 yaşında bir Ermenistan vatandaşı 2 saat sonra karakolda ölü bulundu.
İsveç’in Örebro ilinde domuz filetosu çaldığı suçlamasıyla gözaltına alınan David adındaki 32 yaşında bir Ermenistan vatandaşı 2 saat sonra karakolda ölü bulundu. David ile birlikte son 5 yıl içinde İsveç’te karakolda ölü bulunanların sayısı 26’ya yükseldi.
İsveç’teki yakınlarını ziyaret etmek için Ermenistan’dan gelen David ile arkadaşı Vanik Pogosian, bir arkadaşları ile birlikte Örebro ilinde bir gıda mağazasından 675 kron değerinde domuz filetosu çalarken farkedildi. Mağaza personelinin çağrısı üzerine polis, David’i gözaltına aldı.
Expressen gazetesine açıklamalarda bulunan Vanik Pogosian, yanlarında İsveç kronu olmadığı için bir delilik yaparak mağazadan domuz filetosu ve tereyağı çaldıklarını ancak personelin durumu farketmesi üzerine gıdaları atarak kaçtıklarını söyledikten sonra, “David’e çok kötü davrandılar. Gözlerinin önünde kustu ve kendinden geçti. Arkadaşıma su vermelerini istedim ama oralı olmadılar. Ambulans çağırmaları gerekiyordu ama onu polis aracına attılar” diyor.
Gözaltına alındıktan 2 saat sonra David tutulduğu karakoldaki hücrede ölü olarak bulundu. Ölüm nedeni otopsi yapıldıktan sonra anlaşılacak.
David’in Avukatı Mark Safaryan, David’in son olarak geçtiğimiz yılın ekim ayında doktor muayenesinden geçtiğini ve sağlık sorunları bulunmadığını belirtiyor ve “Polisin davranışlarını kuşkuyla karşılıyoruz. Fiziki olarak iyi olmadığını, bir kaç kez çöktüğünü gördüler” diyerek polisleri suçluyor.
David’in arkadaşı Vanik Pogosian, otopsinin bitmesini ve David’in cesedini Ermenistan’a yakınlarına götürmek için beklediğini söylüyor. David’in veri programcısı olduğunu ve 2 ile 3 yaşlarında iki çocuğu olduğunu belirtiyor.
ERMENİSTAN’DAN SERT ELEŞTİRİ
Olayın Ermeni medyasında geniş yer bulduğu, haber ve makalelerde İsveç polisine sert eleştiriler yöneltildiği belirtiliyor. Emenistan Büyükelçiliği de, İsveç Dışişleri Bakanlığına başvurarak David’in ölümü ile ilgili görüşme talep etti ancak talebine olumlu bir yanıt alamadı.
KARAKOLA SAĞ GİREN ÖLÜ ÇIKIYOR
Sivil toplum örgütleri ve Avrupa Birliği İşkenceyi Önleme Komitesinin İsveç’ten önlem almasını talep etmesine rağmen polis karakollarındaki ölümlerde bir azalma olmadı. Son 5 yıl içinde 26 kişi polis karakollarında yaşamını yitirdi. Gözaltında ölümler için yapılan soruşturmaların tamamı takipsizle sonuçlandı. Bugüne kadar tek bir polis bile cezalandırılmadı. (Stockholm/EVRENSEL)
https://www.evrensel.net/haber/308328/isvecte-ermenistan-vatandasi-karakolda-olu-bulundu
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