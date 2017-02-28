Jens Stoltenberg: NATO, Ermenistan’la mesaisine sadıktır
NATO, Ermenistan’la mesaisine sadıktır, zira işbirliği iki tarafın da menfatleriyle uyumludur. Beyan, Brüksel’de cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’la buluşması sonrasında İttifak Gn. Sekreteri Jens Stoltenberg’den geldi.
Ermenistan’la işbirliğine ilişkin memnuniyetini belirten Stoltenberg, Ermenistan’ın Kuzey Atlantik Asamblesi Konseyine katılımının 25. Yıldönümünün , partnörlüğün temelini oluşturduğunu kaydetti.
Stoltenberg, Ermenistan’ın NATO misyonu ve terörle mücadele işindeki önemli katkılarını belirtti. Batı Balkanlarda istikrar temin eden Ermenistan’ın Kosova NATO Misyonuna da katkıda bulunduğunu ifade ederek ʺErmeni birlikleri, güvenlik temin ederek bu ülkelere istikrar getirdilerʺ dedi. İttifak Gn. Sekreteri Ermenistan’ın, silahlı kuvvetlerde yolsuzlukla mücadeleye yönelik NATO «Building Integrity» Programına katılımı yanısıra Ermenistan’ın barış ve güvenlik meselelerinde kadının rolünün yükseltilmesine ilişkin BM Güvenlik Konseyi N.1325 Tasarısının gerçekleştirilmesi işinde kaydettiği ilerlemeyi takdir etti.
NATO ve Ermenistan yeni bir Eylem Planı hazırlamakta olup, Gn. Sekreter askeri eğitim ve savunma sektörü reformları alanında sıkı işbirliği perspektifi görmekte.
https://news.am/tur/news/375816.html
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