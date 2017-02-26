Kuzey Sina'da hedef alınan hıristiyanlar bölgeyi terk ediyor
Hıristiyan aileler ve öğrenciler Mısır'ın Kuzey Sina bölgesini IŞİD'in geçtiğimiz üç haftada 7 hıristiyanı katletmesinin ardından terk ediyor. Kilise yetkilileri 160 aileden 100'ünün bölgeyi terk ettiğinin bildirirken, Arish'te öğrenim gören 200 öğrencinin şehirden ayrıldığı bildiriliyor.
30 Ocak tarihinden itibaren 7 hirstiyan vahşi bir şekilde öldürülürken şehri terk edenlerden Rami Mina "Ölümü bekleyecek değilim. Restoranımı kapadım ve oradan ayrıldım. İnsanlar acımasız" açıklamasında bulundu. IŞİD'in ölüm listeleri dağıttığı bölgede hıristiyanlar ölüm tehlikesi içerisinde yaşıyor. Bölgeyi terk eden sebze satıcısı Munir Adel, "Babam o listede ikinci sırada, herhangi bir hıristiyanı o listeye koyabilirler" dedi.
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ordu komutanlarına Kuzey Sina'da terörizmi tamamen sonlandırma ve sivilleri hedef alacak herhangi bir girişimin ve ulusal birliği zedeleyecek girişimlerin üstesinden gelme emri verdi.
http://haber.sol.org.tr/dunya/kuzey-sinada-hedef-alinan-hiristiyanlar-bolgeyi-terk-ediyor-186838
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder