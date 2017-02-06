Melih Gökçek’in 'gurur duyduğu' kaymakam 'FETÖ'den tutuklandı

Kadir Güntepe dün "FETÖ" soruşturması kapsamında tutuklandıMelih Gökçek’in 'gurur duyduğu' kaymakam 'FETÖ'den tutuklandı. Fethullah Gülen Yapılanması (FETÖ) operasyonu kapsamında göz altına alınan Beytüşşebap eski kaymakamı Kadir Güntepe Tokat'ta çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündeme gelen eski Beytüşşebap Kaymakamı Kadir Güntepe, HDP Milletvekili Ferhat Encü ile sosyal medya üzerinden yaptıkları tartışmalarla gündeme gelmişti. Kadir Güntepe, Encü'ye "Bana bak çapsız vekil! O mesajı tıpış tıpış sileceksin! Değil sen, feriştahınız gelse mücadelemden vazgeçmeyeceğim!" diyerek hakaretlerde bulunmuştu.
AKP'li isimlerin gözdesi haline gelen Kadir Güntepe'ye destek mesajları atanlardan biri de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ti.
Melih Gökçek, 19 Nisan 2016 günü Twitter'daki hesabından, "Seninle gurur duyuyoruz Kadir Güntepe... Tüm twit alemini spamlara karşı @kadirguntepe hesabını takip etmeye davet ediyorum" diye yazmıştı.
Kadir Güntepe'nin gözaltına alınmasının ardından Melih Gökçek bu tweetini silmişti.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder