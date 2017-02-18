MURAT AHPARİKSİZ BİRAZ DAHA YETİMİZ

Belçika Ermeni Demokratlar Derneği'nin gönderdiği yazıyı paylaşıyoruz.
Sevgili ahpariğimiz Murat Bebiroğlu'nun ani ölüm haberiyle yüreğimiz burkuldu. Çok değerli bir büyüğümüzü kaybettik. Onsuz kendimizi bir parça daha yetim hissedeceğiz.
Sevgili Bebiroğlu ailesi, Hyetert ve okurları, Tıbrevanklılar, Arapgirliler, tüm Ermeni halkı ve
dostları, başımız sağolsun.
Bizler Murat Ahpariği öncelikle internet haberciliğinin ilk yıllarından beri Türkiye Ermenilerinin önemli bir sesi olan Hyetert'ten tanıyorduk. Çoklarımız için Hyetert on yıldan uzun bir süredir neredeyse her gün izlediğimiz, göz atmadan gün geçirince adeta eksiklik duyduğumuz bir şeydi.
Dün akşam da bakınca ne görelim; Murat Ahpariğin o kalender gülümseyişiyle veda eden bakışları...
Türkiye'de içinden geçilen kasvetli dönemi düşününce, sanki de Ahparik daha karanlık günleri
görmeden dünyayı terketmekte teselli bulmuş gibidir.
Belçika ziyaretleri vesilesiyle son yıllarında onunla yakından tanışma şansını bulmuş ve içten
söyleşiler yapmıştık. Yaşadığı ülkenin ve dünyanın sorunlarına derinden duyarlı, düşünen, tartışan
ve demokratik muhalefete katkı yapan gerçek bir aydındı.
Türkiye'de azınlık sorunları, özel olarak Ermenileri ilgilendiren durumlar onun daimi habercilik ve
yorum konularıydı. Hyetert editörü olarak Türkiye'de tarihle yüzleşmeyi teşvik eden yayınları
yanında güncel sorunlara ilişkin düşünce ve önermelerini sunduğu bir dizi değerli makale kaleme
almıştı. Osmanlı döneminde gayrimüslim ve Ermeni nizamnamelerini konu eden iki de kitap
yayımlamıştı.
Sevgili Murat ahpariğimizin anısı önünde saygıyla eğiliyor, başta kederli eşi Mari Bebiroğlu ve
evlatları olmak üzere tüm ailesi ve can dostlarının acısını yürekten paylaşıyoruz.
Güzel anısı geride bıraktığı eserlerinde ve sevenlerinin kalbinde yaşayacaktır.
19 Şubat 2017
Belçika Ermeni Demokratlar Derneği
ՔԻՉ ՄԸ ԵՒՍ ՈՐԲ ԵՆՔ՝ ԱՌԱՆՑ ՄՈՒՐԱՏ ԱՂԲԱՐԻԿԻ
Սիրելի Աղբարիկ Մուրատ Պէպիրօղլուի հանկարծակի մահուան լուրով մեր սիրտերը
ցնցուեց: Յարգարժան աւագ եղբոր կորուստը քիչ մը ևս որբազգացութեան պիտի
մատնէ բոլորիս:
Սիրելի Պէպիրօղլու ընտանիքին, Հայ Թերթի և ընթերցողներին, Դպրեվանքցիներին,
Արաբկիրցիներին, համայն հայութեանն ու բարեկամներին կը վշտակցենք
խորապէս:
Այն մեզի ծանօթ էր նախ և առաջ իր խմբագրած Հայ Թերթի միջոցով՝ որը
թրքահայութեան կարեւոր մէկ ձայնն էր: Շատերիս համար աւելի քան տասը տարիէ
ի վեր Հայ Թերթը առօրեայ կարիք մըն էր, այնքան որ առանց անոր անցած օրը
պակասութիւն կզգայինք:
Երէկ իրիկուն ալ նայած ատեն, մեր դեմը ելաւ՝ Մուրատ Աղբարիկի հրաժեշտ տուող
այն սրտագին ժպտեալ հայեացքը:
Նկատի առնելով Թուրքիոյ խաւար կացութիւնը կարելի է պատկերացնել որ՝
Աղբարիկը աւելի սեւ օրերուն չհասած այս աշխարհէն հեռանալու մէջ մխիթարանք
մը տեսած ըլլայ:
Վերջին տարիների ընթացքին Պելճիկա այցելութիւնների շնորհիւ իր հետ մօտիկէն
ծանօթանալու և մտերմաբար զրուցելու բախտին արժանացեր էինք: Իր ապրած
երկրի և աշխարհի հիմնահարցերին խիստ զգայուն, միտքեր փոխանակող և
ժողովրդավար ընդդիմադրութեան մէջ իր համեստ բաժինը ունեցող ճշմարիտ
մտաւորական մըն էր:
Թուրքիոյ փոքրամասնութիւններին և հատկապէս հայերին վերաբերուող հարցերը
անոր մշտական լրատուական ու վերլուծաբանական խնդիրներն էին: Որպէս Հայ
Թերթի խմբագիր մի շարք արժէքաւոր յօդուածներ գրի առած էր՝ Թուրքիոյ մէջ
պատմութեան հետ առերէսուելու օգտին, ինչպէս նաև ներկայ հարցերի լուծման
մասին առաջադրանքներով լի: Օսմանեան Կայսրութեան ժամանակաշրջանին
հայոց և ոչմահմետականներու կանոնակարգերին վերաբերեալ երկու գիրքերի
հեղինակն էր:
Սիրելի Մուրատ Աղբարիկի յիշատակին առջեւ խոնարհուելով, մեր խոր
ցաւակցութիւնները կը յայտնենք իր վշտակիր այրիին՝ Տիկին Մարի Պէպիրօղլուին
ու զաւակներին, ինչպէս նաև բոլոր հարազատներին ու մտերիմներին:
Իր փայլուն յիշատակը պիտի ապրի յետին թողած գործերին և սիրողների սրտերին
մէջ:
19 Փետրուար 2017
Պելճիկահայ Տեմոկրատների Միութիւն
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