Patrik seçimi: Tarih belirlendi kaos büyüyor

Patrikhane Ruhani Kurul Başkanı Sahak Maşalyan'ın istifasından sonra seçim tartışmaları devam ediyor. Patrik Vekili Aram Ateşyan, Sahak Maşalyan, Dikran Gülmezgil, Erol Ergan, Melkon Karaköse, Hayk Aslanyan, Vasken Barın, Cezo Taş, Efrim Bağ, Kevork Okçu, Hrant Moskofyan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi bir seçim protokolü imzaladı. 28 Mayıs 2017 tarihinde seçim yapılacağı açıklanırken sürece ilişkin takvim de duyuruldu.
Hazırlanan protokol şöyle:
“Patrik seçimine ilişkin son gelişmeler cemaatimizi sonuçları belirsiz bir çatışma ortamına itmektedir. Cemaatin önde gelen akil insanlarıyla Sayın Başepiskopos Aram ve Episkopos Sahak sırpazanlarımız yan yana gelerek seçime kadar barış getirecek bir protokol imzaya açmıştır.
- Derhal değabah seçimi yapılacaktır. Saygın bir Ruhani Değabah olacaktır. Seçim 17 Şubat 2017 günü gerçekleştirilecektir.
- 18 Şubat 2017 günü Değabah tarafından davet edilen Ruhani Meclis ve cemaat önderleri ikisi ruhani 15 kişiden oluşan Müteşebbis Heyet’i seçecektir.
- 20 Şubat 2017 günü Değabah ve Müteşebbis Heyet uygun başvuru mektubunu yazarak valiliğe teslim edecektir.
- Seçime kadar Aram sırpazan Patrik Vekillik görevini sürdürecek, ancak seçim süreciyle hiçbir ilgisi bulunmayacak ve müdahale etmeyecektir.
- 28 Mayıs 2017 Pazar tahmini seçim tarihimizdir.”
Gizli toplantı
Maşalyan'ın istifasından sonra VADİP, vakıf başkanları ve yöneticileri bugün toplanma kararı almıştı. Aralarında Vakıflar Genel Müdürlüğü Azınlık Vakıfları Temsilcisi Toros Alcan, CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan ve çok sayıda vakıf başkanının bulunduğu heyet, Kumkapı Meryem Ana Kilisesi Kazaz Amira Salonu’nda toplantıdaydı.
Toplantı başladığında, Patrikhane'de aralarında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı Bedros Şirinoğlu, Melkon Karaköse, Vasken Barın, Erol Ergan’ın da aralarında bulunduğu bir grubun ayrı ve gizli bir toplantıda olduğu ortaya çıktı.
Toplantının başında Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı 2. Başkanı Hermon Balyan patrikhanede toplantı yapıldığını ve protokol imzalanacağını, protokolün beklenmesi gerektiğini söyledi.
Toros Alcan, toplantıya son anda çağrıldığını ancak katılmayı reddettiğini açıkladı.
Tepkiler toplantı kapısında
Hem patrikhanede hem kilise salonunda toplantı devam ederken, Düşünce Platformu’nun da aralarında bulunduğu cemaat üyeleri kilise bahçesinde beklemeye başladı. Düşünce Platformu üyelerinin de dahil olduğu bahçede bekleyen grup, toplantıya katılan yöneticilerin tekliflerini kabul ederek Kilise salonunda yapılan toplantıya katıldılar.
Protokol geldi kavga başladı
Patrikhanedeki toplantını ardında Bedros Şirinoğlu, Dikran Gülmezgil, Vasken Barın’ın da aralarında bulunduğu bazı isimler, Kilise salonunda yapılan toplantıya geldi. Dırtat Uzunyan, hazırlanan protokolü okudu. Salon gerildi. Ateşyan’ın istifa etmesi gerektiği ve toplantını gizli yapılmasına dönük tepkiler yükselmeye başladı. Toplantıyı terk etmek isteyen Toros Alcan ikna edildi. Salonda bazı isimler arasında kavga çıktı. Yumruklaşmaya varan kavgalar devam ederken toplantının yapıldığı salona sivil polisler, kilise bahçesine ise çevik kuvvet polisleri getirildi. Şirinoğlu başta olmak üzere Patrikhane’de yapılan toplantıya katılanlardan bazıları salonu terk etti.
Tepkiler büyük
Kavgaların yatışmasından sonra, Toros Alcan moderatörlüğünde toplantı yeniden başladı. Seçim protokolüne tepkiler yükseldi, toplantıda verilen tepkilerden bazıları şöyleydi:
Toros Alcan: Bu bir ucubedir. Bir kara lekedir. Baskın bir seçimdir. Genel Vekile gerek yoktur. Bu protokolü tanımıyoruz. Usülen ve hukuken geçersizdir. Valilikten izin alamıyorduk, şimdi nasıl alacağız. Eğer alınabiliyorsa daha önce neden almadınız?
Selina Doğan: Usul olarak problemli. İki kişi arasında bir anlaşma yapılmış gibi oysa durum bunun ötesinde. Kalıcı bir çözüm bulunmalı. İdare bu süreçte kimi muhatap alacak. Muhtemelen Ateşyan’ı muhatap almaya devam edecek.
Avukat Sebu Asangil: Genel Vekil sıfatıyla bizim temsilcimizdir. Bakanlar Kurulu kararıyla cübbe giyiyor. Seçimin sonuç vermesi için Aram Sırpazan’ın çekilmesi gerekiyor. Devlet seçilecek patriğe cübbe vermeyebilir.
VADİP İkinci Başkanı Harutyun Şanlı: Patrik yoksa vekillik de yoktur. İstifa etmesi gerekiyordu ve değabah seçilmeliydi. Biz bu toplantıyı bunun için düzenledik. Bir metin hazırlayıp Patrikhaneye sunacaktık. Ama provoke edildi. Bu Ateşyan’ı kurtarma operasyonudur.
Feriköy Vakfı Başkanı Murat Öğer: 8 yıllık bir sistemsizlik var. Bir seçim getiriyor şimdi. Bize düşen kenetlenmektir. Bu seçimle beraber kabuk değiştirmek gerekiyor. Şikayetçiyiz ancak seçmenin de önü açılmıştır. Bu dikta gibi bir görünüyor ancak bir şeylerin önü açılmıştır.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17743/patrik-secimi-tarih-belirlendi-kaos-buyuyor
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