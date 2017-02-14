Reina Saldırganı: ‘Hedefim Hıristiyanlar'ı Öldürmekti’

İSTANBUL — Yeni yılın ilk saatlerinde İstanbul Ortaköy'deki gece kulübü Reina'ya düzenlediği silahlı saldırıda 39 kişiyi öldüren Özbekistan vatandaşı Abdülkadir Masharipov tutuklandı. Cumartesi günü Nöbetçi 11. Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Masharipov’a “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “nitelikli şekilde birden fazla kişiyi öldürme” suçlamaları yöneltildi.
IŞİD üyesi Özbek saldırgan, nöbetçi mahkemede verdiği ifadede saldırıda hedefinin Hıristiyanları öldürmek olduğunu iddia etti.
Türkiye’de silahlı eylem yapma talimatını Suriye’deki IŞİD yöneticisi Ebu Cihad’dan aldığını belirten Masharipov, “O bana ‘Hıristiyanlar’ın çoğu Taksim'de bir yerde toplanıyorlar. Bayram töreni yapıyorlar' diye anlattı. Masharipov, “Dünyada Hıristiyanlar’ın yaptıkları öldürme olaylarına karşı onlardan öç almak amacı ile onların bayram günü bir eylem yapmayı düşündüm. Amacım Hıristiyanları öldürmekti,” dedi.
“Keşfe gittiğimde polisi görsem olaylar farklı gelişebilirdi”
31 Aralık’ta Taksim’de keşif yaptığı sırada polisiye önlemlerin fazlalığı nedeniyle fikrini değiştirdiğini belirten Özbek saldırgan, daha sonra keşif yapmak için Ortaköy’de bulunan Reina’ya gittiğini söyledi.
Masharipov, “Daha önceden Reina'nın içine girmemiştim. Ebu Cihad'la konuştuğumda ‘Bunu 31 Aralık'ta yapayım yoksa başka bir gün yapamam,’ dedim. Kapının önüne kadar gittim. Polis yoktu. Güvenlik de görmedim. Silahları almaya Zeytinburnu'na döndüm. Silahları aldım sonrasında tekrar Reina'ya gittim. Ben içeriye girmek isterken polis beni gördü ve ateş açtı. Sonra ben polise ateş açtım ve içeri girdim. İlk keşfe geldiğimde polisi görseydim olaylar daha farklı şekilde gelişebilirdi” dedi.
Masharipov, idam cezasına çarptırılmak istedi
Reina’nın kapısındaki polisi vurduktan sonra içeriye girdiğini ve kalaşnikofla rastgele insanlara ateş ettiğini kabul eden Özbek saldırgan, Hürriyet gazetesinden Damla Güleri’in haberine göre, silahta mermi kalmayınca intihar etmek istedi.
“İdam hükmü verilirse iyi olur. Rehin düşmemek için kendimi öldürmek istedim. Bu yüzden tüm mermiler bittikten sonra flashbangleri sonra attım. Bir şey olmadı. Sağ kaldım. Aslında ölmek için girmiştim. Bana neden ‘Türkiye aleyhine çalışıyor, Türkiye’ye karşı’ diyorlar. Ben Türkiye devletine karşı bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Türkiye karşıtı bir harekette bulunmadım. Ben öç aldım. Yaptıklarımdan pişman değilim. Kısas yaptığımı düşünüyorum. İdam hükmü verilirse iyi olur.”
Masharipov’un Özbekistan’dan İstanbul’a yolculuğu
Pakistan’ın Afganistan sınırında bulunan Veziristan bölgesinde önce Özbekistan İslami Hareketi’ne, daha sonra ise İslami Cihad İttihadı grubuna katılan Abdülkadir Masharipov, 2014’te IŞİD’in bölgedeki emiri Ebu Sayir kod isimli örgüt mensubuna biat etti.
Örgüt tarafından Suriye’ye çağrılan Reina saldırganı eşiyle birlikte 2014'ün son aylarında yasadışı yollarla İran’ın Saravan kentine geçti. Ancak bu amacına ulaşamayınca 2016 yılı ocak ayında Afgan, Uygur ve Çeçen’den oluşan bir grupla yine yasadışı bir şekilde Van’a gitti.
Van’dan İstanbul’a gelen Masharipov’un, İlyas Mamasharipov’la birlikte eylemi planladığı belirtiliyor.
http://www.amerikaninsesi.com/a/reiba-saldirgani-hedefim-hiristiyanlari-oldurmekti/3721764.html
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