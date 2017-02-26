Rusya ve Ermenistan anlaştı!
Rusya ve Ermenistan, pasaport yerine "kimlikle" seyahat uygulamasına başladı
Rusya ve Ermenistan hükümetlerinin, karşılıklı seyahatlerde pasaport zorunluluğunu kaldırarak ulusal kimlik kartlarının (yurt içi pasaportu) kullanılabilmesini öngören kararı uygulanmaya başladı.
Ria ajansının bildirdiğine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya vatandaşlarının 23 Şubat tarihinden (dün) itibaren Ermenistan’ı kimlik kartlarıyla ziyaret edebileceklerini söyledi.
Böylece Rusya vatandaşlarının Ermenistan’a, Ermenistan vatandaşlarının da Rusya’ya girerken artık pasaport göstermelerine gerek kalmayacak, kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları yeterli olacak.
Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, Ermeni mevkidaşı Karen Karepetyan ile bir araya geldiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımızın Ermenistan’ı yurt içi pasaportlarıyla ziyaret edebilmesi konusunda anlaşma imzaladık. Bu, insani ilişkiler gibi önemli bir alanda işbirliğini güçlendirecek” demişti.
Ermenistan’ı 2015 yılında 500 bin Rusya vatandaşı ziyaret etti.
http://www.gazetevatan.com/rusya-ve-ermenistan-anlasti--1042120-dunya/
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder