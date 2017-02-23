Simonyan: Fransız basını, RT ve Sputnik’le ilgili her gün yalan söylüyor

Fransız La Croix dergisine demeç veren Simonyan, RT Fransızca televizyonun açılışının Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Kanalımızın Fransızca yayını 2014 yılında başlayacaktı ama rubledeki düşüş nedeniyle proje ertelenmişti. Her halükarda yayınımızı Fransa'daki cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde başlatma amacımız yoktu. Bu, Fransız medyasının yalanı" dedi.
Demokratik şeffaflıkla değil, baskı aracıyla karşı karşıya olduklarını söyleyen Simonyan, "Fransa basını her gün Russia Today, Sputnik ve Rusya hakkında yalan haberler yayınlıyor ve Paris'te kimse bu dezenformasyonu kınamıyor" diye konuştu.
'RUS MEDYASI, CNN'E GÖRE DAHA AZ HATA YAPIYOR'
RT ve Sputnik'in yanlış bilgileri yayınladığı yönündeki suçlamaları da reddeden Simonyan, diğer ülkelerde olduğu gibi Rus medyasının yanlış bilgiyi eleyen filtreler sistemine sahip olduğunu belirterek, "Herkes hata yapabilir. Ama RT, örneğin CNN'e göre çok daha az hata yapıyor" ifadelerini kullandı.
Batı medyasının bazen RT'den yorum ve açıklama istediğini ama kanalın bakış açısını yayımlamadığını anlatan Simonyan, "Onlar, gerçekler ne olursa olsun bizimle ilgili olarak istediğini yazıyor. Batı medyasının bize yönelik tutumundan hayal kırıklığı içindeyiz. Biz onların tarafsız ve dürüst olduğunu düşünüyorduk" yorumunda bulundu.
'FARKLI SESLERE İHTİYAÇ VAR'
RT ve Sputnik'in hiçbir zaman Rusya'nın yurtdışındaki imajını değiştirmeyi amaçlamadığını dile getiren Simonyan, görevlerinin dünyaya diğerlerinin anlatmadığını anlatmak olduğunu kaydederek, "Tüm Batı basını aynı şeyi söylüyor. Dünyanın farklı bakış açısına ihtiyacı var. Dünyanın farklı seslere ihtiyacı var" diye konuştu.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder