Trump'ın Ermeni Soykırımı'nı tanıması için imza kampanyası
Amerika Ermeni Ulusal Komitesi (ANCA) yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın Ermeni Soykırımı'nı tanıması için bir imza kampanya başlattı. Kampanyayla hem vatandaşlara hem de Kongre üyelerine ulaşmak amaçlanıyor.
asbarez’de yer alan habere göre, Ermeni Konusu Üzerine Kongre Kurulu (Congressional Caucus on Armenian Issues) liderleri Pazartesi günü Temsilciler Kurulu'ndaki meslektaşlarına ABD Başkanı Trump'ın Ermeni Soykırımı'nı dürüst ve doğru bir şekilde anması taleplerine destek vermeleri çağrısında bulundu.
ANCA İcra Direktörü Aram Hamparian, internet üzerinden hazırlanan imza kampanyasını tanıttı ve “lütfen bugün harekete geçin ve arkadaşlarınızı ve ailenizi temsilcilerinden bu kampanyayı imzalamalarını talep etmeye teşvik edin" ifadelerini kullandı.
ABD Temsilciler Meclisi üyelerine hitaben yazılan mektupta, Ermeni Kongre Kurulu Eşbaşkanları Frank Pallone, Jackie Speier , David Trott ve David Valadao'nun yanı sıra başkan yardımcıları Gus Bilirakis ve Adam Schiff şöyle yazdı: "20. yüzyılın ilk soykırımı sırasında 1.5 milyon Ermeninin katledildiği tartışmasız bir gerçektir. ABD'nin Osmanlı İmparatorluğu büyükelçisi Henry Morgenthau soykırımı belgelemiş ve sonrasında Ermeni halkına yardım etmek ciddi kampanyalar düzenlemiştir. ABD başkanının soykırımı tanıması, kaybedilenleri, soykırımından kurtulanların azim ve kararlılığını ve ülkemizi güçlendiren Amerikalı Ermenileri onurlandıracaktır.”
ANCA, Kongre üyelerine Ermeni Kongre Kurulu'nun Trump'a yazdığı mektubu imzalama çağrısı yapmak için ülke çapından online bir mektup yayınladı.
ABD’nin resmi politikasında 1915’te yaşananlarla ilgili Soykırım ifadesi kullanılmıyor. ABD Başkanları, Ermenice “büyük felaket” anlamına gelen “Medz Yeghern” ifadesini kullanıyor. Son olarak eski Başkan Obama da, 2008’de ilk kez Başkan seçilmeden önceki seçim propagandası sırasında Ermeni Soykırımı’nı tanıyacağını söylemiş, fakat sonraki yıllarda özellikle 24 Nisan anma mesajlarına “Medz Yeghern” ifadesini kullanmıştı.
İmza kampanyasına ulaşmak için tıklayınız.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17722/trump-in-ermeni-soykirimi-ni-tanimasi-icin-imza-kampanyasi
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