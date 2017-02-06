Veysi Kaynak: Türkiye'de azınlık yoktur
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AA Editör Masasına konuk oldu.
TİMETURK | HABER MERKEZİ
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, AA Editör Masasına konuk oldu.
Azınlık vakıflarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaynak, azınlık vakıfları statüsünün Lozan Anlaşması'ndan beri varlığını sürdürdüğünü anımsatarak, "Yahudi, Ermeni, Süryani kardeşlerimizi asla bir azınlık olarak görmüyoruz. Türkiye'de azınlık yoktur. Azınlık vakfı, Lozandan kaynaklanan bir hukuki tabirdir" diye konuştu.
Kaynak, AK Parti iktidarları döneminde azınlık vakıflarıyla ilgili el konulan malların iadesi gibi önemli işlerin yapıldığını belirterek, bu vakıflarda seçimlerin, birkaç yıldır bazı problemler nedeniyle yapılamadığını kaydetti.
Azınlıkların nüfusunun azaldığına, cemaatlerin yeterli üyesinin kalmadığı yerlerde seçim zorlukları bulunduğuna işaret eden Başbakan Yardımcısı Kaynak, "Bu hususta yazdan beri çalışma yapıyoruz. 15 Temmuz olmasaydı belki şimdiye kadar çoktan çözmüş olacaktık. Yasa tasarımız, yönetmelik taslağımız her şeyimiz hazır, Meclisin takvimine göre" dedi.
Yasa tasarısına ilişkin belli bir mutabakat zemini bulunduğunu aktaran Kaynak, Vakıflar Genel Müdürlüğünün yasal zeminin azınlık vakıflarıyla istişare ederek, oluşturduğunu belirtti.
Çalışmaya AK Parti Milletvekili Markar Esayan'ın büyük bir katkısı olduğunu aktaran Kaynak, "Meseleyi, Meclis takvimine göre kısa sürede çözeceğimize inanıyorum" ifadesini kullandı.
http://www.timeturk.com/veysi-kaynak-turkiye-de-azinlik-yoktur/haber-474789
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