AB İLE ERMENİSTAN YENİ BİR İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALAYACAK

Avrupa Birliği ile Ermenistan güçlendirilmiş ortaklık ve işbirliği anlaşması müzakerelerini tamamladı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan konuyu bu hafta Brüksel’de Avrupalı yetkililer ile görüştü. Anlaşmanın Mayıs ayında imzalanması bekleniyor. Bu anlaşma ile birlikte Avrupa Birliği ile Erivan arasındaki işbirliğinin yeniden canlandırılması hedefleniyor. Ermenistan, 2013 yılında Avrupa Birliği ile ortaklık ve serbest ticaret anlaşması imzalamayı planlıyordu. Ancak Ermenistan, Vilnius zirvesinde ortaklık anlaşmasını imzalamaktan son anda vazgeçti. Erivan Rusya’yı tercih etti ve Avrasya Ekonomik Birliği’ne katıldı. Kimi uzmanlar Moskova’nın Ermenistan’a yoğun baskı uyguladığını belirtiyor. Rusya Ermenistan için enerji, askeri ve siyasi açıdan önemli bir partner konumunda bulunuyor. Moskova’nın Ermenistan topraklarında askeri üsleri var. Rusya Dağlık Karabağ konusunda Ermenistan’ın önemli bir müttefiki konumunda.
Ermenistan’da halk 2 Nisan tarihinde sandık başına gidecek. Parlamenter cumhuriyete geçiş anlamına geliyor. 2015 yılında konu ile ilgili referandum yapılmıştı. Ermenistan cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan Brüksel’de euronews muhabiri Andrei Beketov’un sorularını cevapladı.
euronews, Andrei Beketov:
Sayın Sarkisyan, Avrupa Birliği ile yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyorsunuz. Görüşmenin hemen ardından Brüksel’de euronews’in sorularını cevapladığınız için teşekkür ederiz. Ermenistan 2013 yılında AB ile Ortaklık Anlaşması’nı imzalamaktan son anda vazgeçmişti. Ermenistan ne yapmaya çalışıyor ?
Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan:
“Her iki taraf iyi niyetli olduğunu gösteriyor. Bu anlaşma bir öncekinden farklı değil. Siyasi açıdan neredeyse değişiklik yok. Ekonomik açıdan üyesi olduğumuz Avrasya Ekonomik Birliği ile çelişki yaşanmayacağından emin olmalıyız.
euronews:
Ancak Rusya Ermenistan veya Ukrayna ile ortaklık anlaşmasına karşı çıkmıştı. Rusya’yı memnun etmek için belgeleri yeniden gözden geçirmiş olmalısınız, değil mi ?
Serj Sarkisyan:
“Müzakerelerin başından bu yana her ikisine de sahip olabileceğimizi anlamıştık: Avrupa Birliği ile ortaklık anlaşması ve Avrasya Ekonomik Birliği ile işbirliğini güçlendirmek. Ruslar hiç bir zaman anlaşmayı imzalamama yönünde bize herhangi bir şey söylemedi. Dilersek bunu yapabileceğimizi söylediler ancak enerji piyasasının dünyadaki piyasa fiyatlarına göre şekilleneceğini belirttiler.
euronews:
Gelecekte Avrasya ekonomik Birliği Avrupa Birliği ile kıyaslanabilir mi?
Serj Sarkisyan:
“Bu durumdan söz etmek için henüz çok erken.
İki blok arasında işbirliğinden söz etmek çok daha doğru olur. Verdiğimiz örnek bunun mümkün olduğunu gösteriyor.”
euronews:
Avrupa Birliği’ne ne sunabilirsiniz? Futbolcu Henrikh Mkhitaryan iyi bir örnek ancak başka ne verebilirsiniz Avrupa Birliği’ne?
Serj Sarkisyan:
“Henrikh Mkhitaryan, satranç oyuncusu Levon Aronyan ve olimpiyat şampiyonları var. Ancak Avrupa Birliği’ne faydalı olmak için tarım ürünlerimizi ihraç edebiliriz. Bilgi teknolojileri Ermenistan’da çok hızlı gelişiyor. Ancak her şeyden önce Avrupalılar için istikrarlı ve iyi bir komşu olabiliriz.”
euronews:
Ermenistan güvenlik konusunda Rusya’ya dayanıyor. NATO gibi farklı alternatifleri değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?
Serj Sarkisyan:
“NATO Genel Sekreteri ile görüştüm. 25 yıldır yürüttüğümüz işbirliğini kutlamak için kendisini Ermenistan’a davet ettim. Bu ortaklık ve Rusya ile ittifak arasında hiçbir çelişki göremiyorum.”
euronews:
Ermenistan nereye gidiyor ? Neler yapmayı planlıyorsunuz?
Serj Sarkisyan:
“Ülke Ermeniler için cazip bir yer haline gelecek. Parlamenter sistemin en doğru yönetim şekli olduğuna inanıyoruz. Vatandaşlar ve sivil toplum yetkilileri için ülkenin kalkınmasına yönelik daha iyi fırsatlar sunuyor. Vatandaşların geçmişe kıyasla daha az protesto etmesi için şartlar oluşturabiliriz.”
euronews:
Nisan ayında seçim yapılacak. Serj Sarkisyan ismini iktidardaki Cumhuriyet Partisi’nin listesinde göremiyoruz. Siyasete veda mı ediyorsunuz?
Serj Sarkisyan:
“Muhalefet tarafından dile getirilen endişeleri dikkate aldığımız anlamına geliyor. İdari kaynakların seçim sürecinde kullanılabileceği belirtiliyordu. Gençlerin siyaset alanında kendilerini ifade etmeleri için fırsatlar yarattığımız anlamına geliyor. 10 yıldır cumhuriyet partisine liderlik yapıyorum ve bu düşüncenin arkasında duruyorum.”
http://tr.euronews.com/2017/03/02/ab-ile-ermenistan-yeni-bir-isbirligi-anlasmasi-imzalayacak
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