ABD’de Ermeni tasarısında bu kez DEAŞ’a umut bağlandı

Ragıp Soylu / Sabah
ABD Kongresi'nden yıllardır 1915 olaylarının soykırım olduğunu onaylayan bir karar çıkartamayan Ermeni lobisi, çarşamba günü 16 Kongre üyesiyle verdiği teklifte yeni bir "yöntem" belirledi.
Bu yılki tasarının adı "ABD Temsilciler Meclisi'nin geçmiş soykırımlarla ilgili algısı" olarak belirlenirken, içerikte Ermeni soykırımı iddialarından önce terör örgütü DEAŞ'ın Yezidilere, Hıristiyanlara ve Şii Müslümanlara yaptığı belirtilen soykırımlardan bahsedildi. Böylelikle tasarının tek odağı Ermeni tezleri değil, diğer soykırımlar olacak. 11 Demokrat ve 3 Cumhuriyetçinin eş imzasıyla teslim edilen tasarıyı Cumhuriyetçi Milletvekili David Trott hazırladı. Tasarıda DEAŞ'ın Irak ve Suriye'de insanlığa karşı gerçekleştirdiği suçlar ve soykırımlara atıfta bulunularak Kongre'deki şiddetli DEAŞ karşıtı duygunun avantaja çevrilmeye çalışıldığı düşünülüyor. Bu yılki H.Res. 220 adlı tasarıda Osmanlı İmparatorluğu sadece Ermenilere değil, Süryanilere, Keldanilere, Rumlara, ve diğer Hıristiyan gruplara karşı da soykırım yapmakla suçlanıyor. Amerika Ermeni Ulusal Komitesi tasarıya destek verirken, eş imzacı vekillerin de Kogre'deki Ermeni grubunun üyesi oldukları öğrenildi.
ABD'deki Ermeniler 1915 olaylarının 100'üncü yılı olan 2015'te büyük umut bağladıkları ABD Kongresi'nde büyük bir başarısızlığa uğramışlardı.
http://www.sabah.com.tr/dunya/2017/03/25/abdde-ermeni-tasarisinda-bu-kez-deasa-umut-baglandi
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