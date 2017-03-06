Almanya’dan Ara Güler’e onur ödülü
Adil Kaya ile Ayten Akyıldız’ın gerçekleştirdiği 22. Türkiye-Almanya Film Festivali Nürnberg Tafelhalle’de yapılan galayla başladı.
40 filmin gösterileceği festivalin geleneksel onur ödülleri fotoğrafçı Ara Güler ve Alman sinemasının görüntü yönetmeni Jürgen Jürges’e verildi.
Ra Güler, ödülünü Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Ulrich Maly’den, Jürgen Jürges ise Zü-lfü Livaneli’nin eşi Ülkü Livaneli’den aldı.
Ara Güler yaptığı ödül konuşmasında, “Fotoğraf çekmk sadece fotoğraf çekmek değildir. Olayın içinde her şey vardır. Her şeyin bir sebebi vardır. Dünya boşuna dönmüyor” dedi.
http://www.ntv.com.tr/sanat/almanyadan-ara-gulere-onur-odulu,hfD7e0OPSk-4DA-bGsXJ9Q
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