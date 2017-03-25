Asimder Başkanı Gülbey: “Almanya Ermeni Patrik Seçimine Müdahale Ediyor”
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Almanya’nın Türkiye’de yapılmak istenilen Ermeni Cemaati Patrik seçimlerine, Almanya Ermeni Cemaati Başpiskopos Karekin Bekçiyan’ı Türkiye’deki patrik seçimlerinde aday olmasından faydalanarak destek vererek Türkiye Ermeni Cemaati üzerinde etki kurmak istediğini iddia etti.
Sözde Ermeni soykırımı başta olmakla birlikte FETÖ, PKK’ya verdiği destek ve referandumda hayır çıkması için elinden geleni yapan Almanya’nın şimdide Türkiye’de azınlıkların yöneticilerinin seçimlerine müdahil olarak Türkiye içerisinde çeşitli oyunlar peşinde olduğuna değinen ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, “Osmanlı döneminde müttefik olduğumuz Almanlar, 1915 yılında da Ermeni tehcirini bile birlikte karar aldığımız halde sahip çıkmayarak hatta parlamentosunda sözde Ermeni soykırımı tasarısını tanıyan Almanya Türklere ihanet etmiştir. Her dönem Türkiye’ye iki standart uygulamada bulunan Almanya yönetimi PKK, FETÖ üyelerine kapılarını açması yetmezmiş gibi şimdide bu terör örgütü üyelerine referandumda hayır çıkması için toplantı ve miting yapmalarına izin vererek, Avrupa ülkelerinde de bu yönde izinlerin verilmesi için baskılar uygulamaktadır. Sözde Ermeni soykırımını tanıyan ve tanınması için çalışmalarda bulunan Almanya’da yaşayan Almanya Ermeni Cemaati Başpiskoposu Karekin Bekçiyan’ı Türkiye’de yapılacak olan Ermeni Cemaati Patrik seçimlerine aday olması yönünde destek vererek, Türkiye’deki Ermeni Cemaati üzerinde yaptırımlara gitmek peşinde bulunmaktadır” dedi.
Gülbey, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanlar kurulundan çıkacak olan bu seçim tarihi ile ilgili kararın iyi değerlendirilmesi gerek, mevcut Ermeni cemaat Patriğinin hayattadır. Ermeni cemaat nizamnamesi, gelenek ve göreneklerine göre mevcut Patriğin istifa etmesi veya ölmesi gerek ki seçime gidilebilsin, bu seçim talepleri yasal değildir. Türkiye’de yapılacak referandumda istediği sonuçları alamadığında Almanya Türkiye içerisindeki azınlıkları kullanarak yaptırımlara gidecektir. Bu Müslüman Türk düşmanlarına fırsat verilmemelidir. ASİMDER Genel Merkezi olarak bu seçim sürecinin takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.
http://www.milliyet.com.tr/asimder-baskani-gulbey-almanya-ermeni-igdir-yerelhaber-1926951/
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