En çok kilise İstanbul'da
Türkiye genelinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli 1.388 kilise var. En çok kilise ise İstanbul’da bulunuyor.
ANKA - CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesini yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kültür ve Turizm Bakanlığından alınan, ülke genelinde illere göre taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kilise sayılarına ilişkin bilgi verdi.Buna göre; Türkiye genelinde taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli kilise sayısı (24 Kasım 2016 tarihi itibariyle) 1.388. En çok kilise 158 ile İstanbul’da yer alıyor. İkinci sırada 92 kilise ile Nevşehir geliyor. Üçüncü sırada ise 78 kilise ile Gümüşhane yer alıyor.
Mardin’de 69, Muğla’da 41, Kayseri’de 41, Antalya’da 39, Bitlis’te 36, Aksaray’da 57, İzmir’de 42 kilise bulunuyor.
http://www.gercekgundem.com/siyaset/260889/en-cok-kilise-istanbulda
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