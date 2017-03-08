Ermeni tasarımcı Osmanlı tutkusunu eserlerine işliyor
Moda, sinema ve dizi sektöründe birçok ünlünün eserlerini kullandığı Ermeni takı tasarımcısı Burak Şepikliyan, çocukluğunda var olan Osmanlı hayranlığını eserlerine işliyor.
Sinema ve moda sektörünün yanı sıra kişiye özel tasarımlarda da Osmanlı motiflerine olan ilgi son yıllarda artmaya başladı.
Ermeni kökenli Türk vatandaşı Burak Şepikliyan da antik çizgileri ürünlerine kendi tezgahında nakşeden sayılı sanatkarlardan biri olarak dikkati çekiyor.
Küçük yaşlarda kara kalem çizimleriyle beğeni toplayan Şepikliyan, yeteneğinin değerlendirilmesi için ailesi tarafından Süryani bir zanaatkara teslim edildi.
"Osmanlı takılarına hayranlık duyuyorum"
Çıraklık sürecinin ardından askere giden ve dönüşte kendi iş yerini açan Şepikliyan, zırh ceketlerden kolyeye, bilekliklerden dekoratif ürünlere birçok eser ortaya koyuyor.
"Küçüklüğümden beri Osmanlı'ya ve Osmanlı takılarına her zaman hayranlık duyuyorum. Şimdi onları kendi tezgahımda hayata geçiriyorum." diyen Şepikliyan takılarında en çok has altın ve gümüşün tercih edildiğini anlattı.
Ünlülerin tercih ettiği tasarımcı
Yaptığı birçok ürünün moda, sinema ve dizi sektörlerinde kullanıldığını, ünlülerin yanı sıra takı ve antika meraklısı vatandaşların da eserlerini kullandığını anlatan Şepikliyan, "Yaptığım birçok ürün moda, sinema, dizi sektörlerinde kullanılıyor, ünlüler tercih ediyor." ifadelerini kullandı.
http://www.yenihaberden.com/ermeni-tasarimci-osmanli-tutkusunu-eserlerine-isliyor-273459h.htm
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