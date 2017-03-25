Ermeniler, Hatay'da "İsim Günü" Ayininde Buluştu

HATAY (AA) - Türkiye'nin değişik illerinden İskenderuna gelen Ermeniler, Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'nin isim günü ayininde buluştu.
Ermenice yapılan ayinde Türkçe vaaz veren Ermeni Patrikhanesi'nden Başrahip Tatul Anuşyan, dünyada emniyetli sayılan ülkelerde bile özgürlükten bahsedilemediğini belirterek, "Huzur içerisinde ibadet edebilmemizi emniyet güçlerinin aldığı koruyucu önlemlere borçluyuz. Bu nedenle polis ekiplerine teşekkür ediyoruz." dedi.
Birlik ve beraberlik mesajının verildiği ayinde mum yakılıp dua edildi.
Ayine, Katolik Kilisesi Papazı ve Anadolu Havarisel Vekili Episkopos Paulo Bizzeti'nin yanı sıra Ermeni Patrikhanesi'nden Rahip Şnork Donikyan, Başpapazlar Antreas Hagopyan ve Kevork Çınaryan, Peder Drtad Uzunyan, Ermeni Hatay Bölgesi Din Görevlisi Avedis Tabaşyan da katıldı.
http://www.milliyet.com.tr/ermeniler-hatay-da-isim-gunu-ayininde-hatay-yerelhaber-1933143/
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