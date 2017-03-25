Ermenistan, Belarus’a uçakla radyasyonlu malzeme götürdü
Ermenistan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun açıklamalarını doğruladı ve Ermenistan'dan Belarus'a radyasyonlu malzeme taşıyan bir uçağın iniş yaptığını duyurdu.
Ermenistan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, Belarus’un Gomel kentine Ermenistan’daki bir nükleer santralden yüklenen radyasyonlu malzeme taşıyan bir uçağın iniş yaptığını duyurdu.
Armenpress gazetesinin aktardığına göre, Ermenistan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Belarus’un Gomel kentine radyasyonlu malzeme yüklü bir uçağın iniş yaptığı belirtildi.
Açıklamada, uçaktaki malzemelerin Ermenistan’daki nükleer santraldeki teçhizatların Hırvatistan’a kontrole götürülmek üzere yola çıkarıldığı aktarıldı.
Belarus’taki havacılık yetkililerinin durumdan haberdar edildiği ve gerekli iznin alındığı kaydedilen açıklamada, “Belarus havayolu şirketi JSC Aircompani Grodno’ya 15 Mart 2017’de, Ermenistan-Gomel arasındaki yolculuk için bilgi verildi” ifadeleri kullanıldı.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülke sınırları üzerinden silah ve diğer tehlikeli maddelerin geçirilmesi yönünde girişimlerin olduğunu belirtmiş ve Ermenistan’dan Avrupa’ya Belarus üzerinden radyoaktif madde taşıyan bir uçağın tespit edildiğini söylemişti. Bu açıklamaların ardından Belarus üzerinden bu gibi 250’yi aşkın işlemin gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201703221027754361-ermenistan-belarus-radyasyon-ucak-malzeme/
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