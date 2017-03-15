Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Moskova'da
MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ı kabul etti.
Kremlin Sarayı'nda gerçekleşen görüşmenin ardından konuşan Putin, Sarkisyan ile iki ülke ilişkilerini detaylı şekilde ele aldıklarını ve bölgesel konularda fikir alış verişinde bulunduklarını söyledi.
Putin, Rusya'nın Ermenistan ekonomisine yatırımının 3 milyar doları aştığını belirterek, bu ülkede Rusya sermayeli yaklaşık 2 bin şirketin faaliyet gösterdiğini dile getirdi.
Görüşmede Dağlık Karabağ konusunun da gündeme geldiğini ifade eden Putin, Rusya'nın karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm bulunması için çaba sarf ettiğini kaydetti.
Sarkisyan da Dağlık Karabağ sorununun çözümünde askeri güç kullanılmasının kabul edilemez olduğunu ve barışçıl sürece zarar vereceğini söyledi.
http://www.memleket.com.tr/ermenistan-cumhurbaskani-sarkisyan-moskovada-1081710h.htm
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