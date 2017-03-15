Ermenistan, Kürt Bölgesi'ne konsolosluk açıyor
Irak'ın kuzeyindeki Bölgesel Kürt Yönetimi'ne Ermenistan tarafından da konsolosluklar açılıyor. Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan, Kürt Bölgesi’ndeki 3 şehirde ülkesinin konsolosluk açmasına dair kararı onadı.
Ermenistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbil, Duhok ve Süleymaniye’de Ermenistan konsolosluklarının açılmasını içeren kararın Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan tarafından imzalandığı duyuruldu.
Ermenistan Hükümeti, 2 Mart’ta Kürt Bölgesi’nde konsolosluk açmaya yönelik karar verdi. Bu adımın, Kürt Bölgesi ile ilişkilerinin ileriye taşınması ve Ermenistanlı girişimcilerin Kürt Bölgesi’nde daha çok rol alması amacıyla olduğu belirtilmişti.
Kürt Bölgesi'nde toplam 30 konsolosluk ve temsilcilik bulunuyor. Son olarak 11 Ocak'ta Japonya, Erbil'de konsolosluk açmıştı.
Kaynak:http://www.sonhaberler.com/asya/ermenistan-kurt-bolgesi-ne-konsolosluk-aciyor-h239480.html
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