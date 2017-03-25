Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Sinop'a davet ettiler

Sinop'ta oluşturulan bir heyet Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret ederek Sinop'a davet etti
Sinop'ta inanç turizmini geliştirme çalışmaları kapsamına oluşturulan bir heyet, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u ziyaret ederek, kente davet etti. Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretlerinin amacının inanç turizmini kentte de başlatabilmek olduğunu söyledi. Yaz sezonunun kısa sürdüğü Sinop'ta yılın geriye kalan bölümlerini inanç turizmi ile doldurmak istediklerini anlatan Kaya, şöyle konuştu:
"Sayın Bartholomeos ile yaptığımız görüşmeler çok samimi bir ortamda geçti. Kendisi konuyu hemen idrak ederek güzel bir yaklaşımda bulundu. Sinop'tan kendisine götürdüğümüz hediyeleri kabul etti. Biz de kendisini kentimize davet ettik. Bu bizim için bir adım olacak. Çünkü Bartholomeos'in Sinop'u ziyaret etmesi demek, temsil ettiği 300 milyon kişinin buranın adını duyması anlamına geliyor. Bir yandan da bu 300 milyon kişi Sinopluların her dine toleranslı davranarak saygı duyduğunu görmüş olacak."
Kaya, Rusya'nın Sivastopol kentinden kalkacak tur gemisinin İstanbul'a gitmeden Sinop limanına uğramasını istediklerini de belirterek, "Bu konuda da girişimlerimiz var. Sayın valimiz ve belediye başkanımız ile konuyu görüşeceğiz. Kentimizin inanç turizminde artık bir yerlere gelmesini arzu ediyoruz." diye konuştu.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ise nazik ziyaretlerinden ötürü Sinop heyetine teşekkür ederek, "Yapılan bu nazik ziyareti memnuniyetle karşıladım. En kısa sürede Sinop'u ziyaret edeceğim." dedi.
Ziyarete Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Rıfat Örnek, Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Cemalettin Kaya, Sinop Tarih ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı Hasan Onur, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi ve Balatlar Kilisesi Kazı Başkanı Prof. Dr. Gülgün Köroğlu, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve iş adamları katıldı.
Vitrinhaber Gazetesi
http://www.vitrinhaber.com/turizm/fener-rum-patrigi-bartholomeos-u-sinop-a-davet-ettiler-h19415.html
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