Gavura vurur gibi ‘Evet’ mührü vuracağız
MHP’nin mitin havasında geçen Referandum Çalışması Açılış Programı’nda konuşan il başkanı Aydın Ünlü, “Haklı çıktığımızı herkes gördü. Bundan sonra ülkücüler hak ettiklerini devletten alacaklar” dedi
Artun Umur ELMASER – MHP Kocaeli İl Teşkilatı ile Ülkü Ocakları Kocaeli Şubesi, dün İzmit Sabri Yalım Parkı’nda ortak bir organizasyona imza attı. Referandum Çalışması Açılış Programı adı altında geçen organizasyona katılan partili ve vatandaşlar, bahar ayının habercisi Nevruz Bayramını da aynı anda kutlama imkanı yakaladı. MHP İl Başkanı Aydın Ünlü’nün ev sahipliğinde miting havasında geçen programa; Ülkü Ocakları Kocaeli Şube Başkanı Melikşah Taşkın’ın yanı sıra MHP ilçe başkanları, partiye mensup çok sayıda yönetici, ocak üyesi ve vatandaş katılım sağladı. Tüm ülkücü camia ile Türk milletini, “evet” demeye davet eden İl Başkanı Ünlü, “Haklı çıktığımızı herkes gördü. Bundan sonra ülkücüler hak ettiklerini devletten alacaklar” dedi.
YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI
Yaklaşık bir saat gecikmenin ardından Ülkü Ocakları’ndan Sabri Yalım Parkı’na yürümeye başlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ve Ülkü Ocağı Başkanı Melikşah Taşkın’a yüzlerce ülkücü dev Türk Bayrağıyla eşlik etti. Güvenlik önlemlerinin hat safhaya çıkarıldığı mitinge katılım ise beklenenden de fazlaydı. Parkta toplanan kalabalığa Türk Bayrağı dağıtan parti mensupları, alanı yapılacak etkinliğe hazır hale getirdi. Polisin OHAL kapsamıyla kısıtlı zaman verdiği Referandum Çalışması Açılış Programı, Aydın Ünlü, Melikşah Taşkın ve ilçe başkanlarının sembolik demir dövme işleminin ardından sorunsuz bir şekilde sona erdi.
SİZİN KADAR CESUR KİMSE YOK
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın, “Türk tarihi her dönem Batı zihniyeti tarafından kuşatılmaya çalışılmıştır. Çünkü İslam’ın sancaktarı Türk Milliyetçileridir. Yiğit bozkurtlar bugün de mücadele etmektedirler. Türk Milleti’nin kahramanları geçmişte ne için mücadele ettiyse bizde onun için mücadele etmekteyiz. Genç yürekler kadar cesur kimse yoktur. Kimse sizin kadar ülkücü değildir” ifadelerine yer verdi.
AKŞENER’E GÖNDERME YAPTI
Geçtiğimiz günlerde İzmit’te gerçekleştirdiği programda yaşanan gerginliğin ardından Ülkü Ocakları mensuplarına zavallı diyen Meral Akşener’e göndermelerde bulunan Taşkın, “Etiket kazanmış zavallıların hakaretine sessiz kalmayacağız. İt korktuğundan ürürmüş. Ürüselerde ben ülkücü bozkurtum. Adriyetikten Çin seddine, milletimizin Nevruz Bayramını içtenlikle kutluyorum. Ergenekon’dan çıkalı Nevruz Türkün bayramıdır. Ne mutlu Türküm diyene” şeklinde konuştu. Taşkın’ın konuşmasının ardından Ülkücü gençler, “Ülkücü İrade Ocaklarda Yaşıyor”, “Biz Biz Alparslan Türkeş’in askerleriyiz” sloganlarını attılar.
DEVLETİN ASIL SAHİBİ BİZİZ
Taşkın’ın ardından kürsüye gelen MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Referandum açılış programımıza hoş geldiniz. Nevruz birlik içerisinde geleceğe yürüyüşümüzün ilk adımıdır. Önümüzde referandum var. 16 Nisan bizim, devletin, sizin geleceğiniz için çok önemli. Sizlerde bizim gibi yaşamak istiyorsanız, torunlarınızı görmek istiyorsanız, evet demek zorundasınız. Biz bu devletin sahibiyiz” dedi.
ÜLKÜLER HAK ETTİKLERİNİ ALACAKLAR
15 Temmuz önceki dönemde ülkücülerin hor görüldüğünü vurgulayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, “Ülkem dedikçe, devletim dedikçe ezilen bizdik.15 Temmuz öncesi hiçbir istediğimiz olmadı bu memlekette. 15 Temmuz’dan sonra devletin gerçek sahibinin kim olduğunu herkes gördü. Haklı çıktığımızı herkes gördü. Bundan sonra ülkücüler hak ettiklerini devletten alacaklar. Milli polis, milli iş adamı gibi toplumun her kesiminde milli olan insanlar tarafından yönetilecek artık Türkiye. İşte bunun için 16 Nisan’da evet diyoruz” değerlendirmesinde bulundu.
ÜLKÜCÜLERE ZAVALLI DEDİLER
Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bugüne kadar hiç yanılmadığını ifade eden Ünlü, “Sayın genel başkanımız millet için, devlet için evet diyorsa bizde evet diyeceğiz. Bugüne kadar hiç yanılmadı. Hayır’ı kimler ne için destekliyor bunlara bir bakın. Kimdir bunlar. Benim ülkücümün verdiği oylarla bir yerlere gelmiş kişiler o hayır platformundan ülkücülere zavallı diyor. Bunların zavallı olduğunu önümüzdeki günlerde herkes görecek” dedi.
BU ANAYASA’DA DEVLET MÜHÜR VAR
Yeni anayasa hakkında açıklamalarda bulunan Ünlü, “18 yaşında Çanakkale’de bu millet 15 yaşındaki çocuklarını ölüme yolladı. Şimdi 18 yaşında gencini de milletvekili yapabilir bu millet. Ne sakıncası var bunun. Referandum çok önemli. Türkiye Cumhuriyeti’nin Ortadoğu’daki varlığı için evet diyeceğiz. Biz evet için çalışacağız. Güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz. Polis de bizim, asker de bizim. Geçmişe bakın ülkeyi imamlar yönetmiş imamlar. Bir daha bunların yaşanmaması için evet diyeceğiz. Bu anayasada devletin mührü var. Ülkücüler inandıklarının peşinden giderler. Biz kazananların tarafında olacağız. 15 Temmuz öncesi kalelerimizi teslim etmedik, Türkiye Cumhuriyetimizi kurtardık” dedi.
GAVURA VURUR GİBİ EVET MÜHRÜ VURACAĞIZ
Ünlü konuşmasının sonunda kalabalığa, “Memleketin çimentosu da, sahibi de sizlersiniz.Birilerinin hayır dediği yerde siz de evet diyerek var mısınız? Diyerek seslenerek 3 kere sordu. Kalabalıkta Ünlü’ye evet diyerek yanıt verdi. Ardından sözlerini tamamlayan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü ile Ülkü Ocakları İl Başkanı Melikşah Taşkın Ülkü Ocakları tarafından hazırlanan alanda demir dövdüler. Demiri dövdükleri esnada Ünlü, “16 Nisan’da kağıda vurur gibi değil, gavura vurur gibi vuracağız, evet mührünü” şeklinde konuştu.
http://www.demokratkocaeli.com/gavura-vurur-gibi-evet-muhru-vuracagiz/
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