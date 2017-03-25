Kaderine Terk edilen Germuş Kilisesi
Şanlıurfa’nın bir çok noktasında tarihi eserler bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ise 19.yy’da 7 Ermeni kardeş tarafından yapılmış olan Germus Kilisesi’dir. Kilise, taştan ve iki katlı olarak inşa edilmiştir.
Germuş dağlarının eteklerine kurulmuş olan kilise, üç nefli bazilikal plana sahiptir. Yapı çapraz tonozlarla örtülü olup, orta bölümünde tek bir kubbe bulunmaktadır. Germuş köyünde daha önce 2 tane kilise bulunmaktaydı. Bir kilise bakımsızlıktan yıkıldı. Yıkılan kilise de şuan sadece taş yığınları kalmış durumdadır. Germuş kilisesinin ise bazı kısımları yıkılmaya başlamış. Bir zamanlar etrafta bulunan İnsanların İçinde hayvan beslediği ve zaman zaman kilise de tarihi eser kaçakçıları tarafından gizlice kazılarda yapılmaktadır. Yapılan kazılar tarihi kilise de hasarlar oluşturdu. Germuş kilisesi Ortodoks Ermenileri tarafından ziyaret edinilmeye devam ediliyor.
-Güzeler: “Urfa turizmine çok katkı sağlar”
Bölge hakkında araştırmlar yapan Av.Mehmet Güzeler Kilise hakkında açıklamada bulundu. Restore edilmesi gerektiğini ve Urfa turizmine çok katkı sağlayacağını söyledi. Güzeler: “Germuş Köyü ’nün içinde bir kilise bulunmakta bu kiliseye Germuş kilisesi denilmektedir. Germuş kilisesi 19 yy. 7 kardeş tarafından yapılmış. Kilise hangi mimari ile yapıldığı bilinmemektedir. Bu kilise 1915 yılına kadar ortodoks Ermenileri tarafından ibadet amaçlı kullanılmaktaydı. 1915 yılında ermeni sürgünüyle Germuş köyünde ermeni kalmayınca kilisede harabeye döndü. 1915 yılında Atatürk o köyü Hamidiye alayı komutanlarından Sümer paşaya verdi. Şuanda da o köy Sümer paşanın mirasçılarının elindedir. Kilise 1915 yılından bu yana harabeye dönmüş, ibadet ve ilmi bir işlev görmüyor. Kilise turistler tarafından çok ziyaret edilmektedir. Kilisenin restore edilmesine ihtiyaçı vardır. Restore edilmesi durumunda Urfa turizmine çok katkılar sağlayacaklardır. Kilisenin restore edilip tekrardan Hristiyanlar tarafından ibadete açılmasını istiyoruz.
-Aslan: “Defineciler her gün gelip kazıyorlar”
Germus kilisesi dışında başka bir kilisenin daha olduğunu söyleyen köy sakinlerinden Hüseyin Aslan diğer kilisenin yıkıldığını bu kalan kilisenin de defineciler tarafından her gün kazıldığını söyledi. Aslan: “Köyde 2 kilisemiz vardı 1’i yıkıldı 1’i de duruyor. Bunu da defineciler her gün gelip kazıyorlar. Hep bozdular. Devletimiz yapsa iyi olur” diye açıklamalarda bulundu.
http://www.urfanatik.com/sanliurfa/kaderine-terk-edilen-germus-kilisesi-h61932.html
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