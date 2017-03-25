Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker:
“Bu bir süreçtir hep birlikte izleyip, göreceğiz. Sürece bırakıyoruz, ki referandumdan sonra gerekli izinlerin çıkacağını tahmin ediyoruz”
Miçing Ziyareti için Kayseri’ye gelen Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker, gerçekleştirilemeyen patrik seçimi ile ilgili olarak, 16 Nisan referandumundan sonra gerekli izinlerin verileceğini tahmin ettiklerini söyledi.
Paskalya için tutulan ‘Büyük Orucun’ ortasına gelen Miçing Ziyareti’ne başta İstanbul olmak üzere çeşitli kentlerden gelen Ermeni vatandaşlar katıldı. Surp Kirkor Lusaroviç’in ölüm kuyusuna atıldığı zamanı simgeleyen Kutsal Badarak ayinini Rahip Şinokdonikon yönetti. Okunan ilahiler ve duaların ardından tütsüler yakıldı, sunu adandı ve kutsal ekmek ikramı yapıldı. Geleneksel Ermeni kıyafetleri giydirilen 8 aylık Anahita Sarki de vaftiz olmak için ailesiyle birlikte Ankara’dan geldi.
Miçing ziyaretinin, 7 haftalık Paskalya orucunun ortasına denk geldiğini belirten Kayseri Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Zadik Toker, 15 Mart’ta patrik seçimlerinde çıkan krizin de, referandumdan sonra çözüleceğini umduklarını dile getirdi. Zadik Toker, konuyla ilgili açıklamasında, “Bu bir süreçtir hep birlikte izleyip, göreceğiz. Sürece bırakıyoruz, ki referandumdan sonra gerekli izinlerin çıkacağını tahmin ediyoruz” dedi.
Kayseri’de kalan son Ermeni olan Sarkis Teke de ayine katılanlardandı. Sarkis Teke, “Çoğunlukla İstanbul’daki vatandaşlarımız geldi dua yapmak için. Papazlar dün geldi, bugün de camiamız geldi. Saat bire kadar ayin olacak, ondan sonra mezarlığa gidilecek sonra da İskenderun’daki kiliseye hareket edecekler” diye konuştu.
Rahip Şinokdonikon’un yönettiği ayin duaların ardından sona erdi. Ermeni cemaati daha sonra atalarının mezarlıklarını ziyaret etti.
http://www.kayseriolay.com/kayseri-surp-krikor-lusavoric-ermeni-kilisesi-vakfi-baskani-zadik-toker-h16363.htm
Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder