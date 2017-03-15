Lavrov'dan çarpıcı itiraf: Kanım Ermeni kanıdır!

“Ben aslen Gürcü’yüm, babam Tiflis’ten, ancak kanım asıl Ermeni kanıdır.”
Tr.Yeniçağ.Az‘ın verdiği habere göre, Rus diplomasisinin lideri öğrencilerle görüşmede bu gerçeği gizlemedi. Öğrencilerden biri Lavrov’un soykökünün ona işinde yardımcı olup olmadığını sorunca bakan şöyle dedi:
“Ben aslen Gürcü’yüm, babam Tiflis’ten, ancak kanım asıl Ermeni kanıdır.”
Bu tipli görüşme onun bakan belirlenmesinden 1 yıl sonra, 2005 yılında Rus-Ermeni Slav Üniversitesi’nde de olmuştu. Bakan kendisini Rus olarak kabul etse de, onun baba soyadı Kelenterov’dur.
1996-98 yıllarında Rusya Dışişleri Bakanı olmuş Yevgeni Primakov’sa Bakü’yü kendi ana şehri sayıyor. O, Bakü’de askeri-deniz meslek okulunda okuduğu yıllar hakkında anılarında içtenlikle yazmıştır.
http://www.yeniakit.com.tr/haber/lavrovdan-carpici-itiraf-kanim-ermeni-kanidir-288027.html
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