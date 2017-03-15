Rusya-Ermenistan ortak yatırım fonu kuruldu
RFPİ'den yapılan açıklamaya göre, anlaşma Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermeni mevkidaşı Serj Sarkisyan'ın bugün Moskova'da yaptığı görüşme çerçevesinde imzalandı.
Anlaşmayı değerlendiren RFPİ Başkanı Kirill Dmitriyev, tarım, sanayi, ulaşım ve teknoloji gibi öncelikli sektörlerde gerçekleştirilecek projeler sayesinde ortak fonun iki ülke ekonomilerinin kalkınmasını sağlayacağını belirtti.
https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201703151027654109-rusya-ermenistan-yatirim-fonu/
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