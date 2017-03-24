Rusya: Türkiye ve Ermenistan masaya oturduğunda, aktif destek vermeye hazırız
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye ve Ermenistan ilişkileri normalleştirme müzakerelerine başladığında, Rusya'nın sürece katkı sunmaya hazır olduğunu söyledi.
Regional Post-Caucasus dergisine demeç veren Lavrov, Rusya'nın 2007-2009 yıllarında Türkiye ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesinde önemli bir rol oynadığını ancak süreci daha sonra askıya alındığını anımsattı.
'TÜRKİYE VE ERMENİSTAN'IN SORUNLARI ÇÖZEBİLECEĞİNDEN EMİNİM'
"Tarafların anlaşma ve önemli kararlar alma yetkinliğini göstermeleri ilkesel bir öneme sahip. Türkiye ve Ermenistan'ın mevcut sorunları çözebileceğinden eminim. Ancak birçok şey kendilerine bağlı. Zira siyasetçilerin kalitesi, sadece temel zorlukların realistik analizinin derinliğiyle değil, aynı zamanda halklarının beklentilerini karşılamak için iyimser olma kabiliyetiyle de belirleniyor" diyen Lavrov, Erivan ve Ankara masaya oturduğunda, Moskova'nın aktif destek vermeye hazır olduğunu vurguladı.
'SINIR AÇILIRSA KESİNLİKLE MEMNUN OLURUZ'
Öte yandan Avrasya Ekonomik Birliği'nin dış sınırının Türk-Ermeni kısmının kişi, mal ve hizmetlerin geçişine açılmasından kesinlikle memnun olacaklarının da altını çizen Lavrov, "Hiç şüphe yok ki, bu gelişme, bölgenin tamamı için faydalı olacaktır" diye ekledi.
https://tr.sputniknews.com/rusya/201703161027663828-rusya-turkiye-ermenistan-masa-destek-haziriz/
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