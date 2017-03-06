Sarkisyan: Erivan, Karabağ’ı savunmak için tüm askeri gücünü kullanır
Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasında sık sık gerilime neden olan ve son zamanlarda tansiyonun iyice yükseldiği Dağlık Karabağ hakkında sert konuştu.
Ermenistan Devlet Başkanı Serj Sarkisyan, bölgede olası bir savaş durumunda, Erivan’ın, Karabağ’ı savunmak için elinde bulunan tüm askeri potansiyeli kullanacağını açıkladı.
Ermenistan Diplomasi Günü dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı’nı ziyaret eden Sarkisyan, “Eğer Azerbaycan aynı şekilde hareket etmeye devam edip durumu savaş haline getirirse, Dağlık Karabağ’ın halkını savunmak için elimizde bulunan tüm askeri potansiyeli kullanmak için bir saniye bile tereddüt etmeyeceğiz” diye konuştu.
Erivan’ın ve Dağlık Karabağ Ermenilerinin savaş istemediğini söyleyen Sarkisyan, ancak Bakü’nün uzun süredir bu konuyu en üst düzeyde dile getirdiğini ve temas hattındaki gerilimi tırmandırdığını savundu.
Sarkisyan, “Bugün bölgede geniş çaplı bir savaşın en önemli caydırıcı faktörü Ermeni askeridir. Askerimiz sıkı duruyor, ne uğruna mücadele ettiğini ve hangi görevleri yerine getirdiğini iyi biliyor” ifadelerini kullandı.
Hukuken Azerbaycan'ın parçası olan Dağlık Karabağ, fiilen Ermenistan'ın desteğindeki Ermeni ayrılıkçıların denetiminde.
https://tr.sputniknews.com/politika/201703031027481359-sarkisyan-erivan-karabag-savunma-askeri-guc-kullanir/
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