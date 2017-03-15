Seçilmiş Değabah Bekçiyan: Valiliğe gidilecek
Bugünkü seçimde Ruhani Kurul Genel Meclisi tarafından değabah seçilen Başepiskopos Karekin Bekçiyan, Valilik’ten gelen ve ‘seçimin hukuken mümkün olmadığını’ öne süren yazıyla ilgili açıklama yaptı.
Bugün yapılan ve Başepiskopos Karekin Bekçiyan'ın değabah (patrik kaymakamı) seçildiği Ruhaniler Genel Meclisi toplantısından hemen sonra Vali yardımcısı imzasıyla gönderilen ve seçim prosedürünün başlatılmasının hukuken mümkün olmadığını öne süren yazının ardından seçilmiş değabah Bekçiyan bir açıklama yaptı.
Bekçiyan, Aram Ateşyan ve Sahak Maşalyan ile birlikte bir grubun İstanbul Valiliği'ne gideceğini söyledi. Bekçiyan "Ziyarette ben olmayacağım. Bu buluşmada bizimkiler değabah seçiminin mantığını açıklayacaklar. Bundan sonra bir açıklama yapılacak. Bu birkaç gün içinde olacak. Ben de bu süre zarfında burada olacağım" dedi.
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/17956/secilmis-degabah-bekciyan-valilige-gidilecek
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