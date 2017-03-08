Türkiyeli yayıncılarla Ermenistanlı yayıncılar buluştu
Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) ve Antares ortaklığında yapılan toplantıda Ermenistanlı ve Türkiyeli yayıncılar bir araya geldi.
Türkiye Yayıncılar Birliği (TYB) ve Antares ortaklığında yürütülen projenin Türkiye buluşması Taksim Hilton Otel’de gerçekleştirildi.
Bianet’den Elif Akgül’ün haberine göre; tam gün süren buluşma boyunca Ermenistanlı ve Türkiyeli yayıncılar bir araya geldi, portföyler paylaşıldı, ortak çözümler konuşuldu.
‘KÜLTÜREL İLİŞKİLERİN ARTMASINI AMAÇLIYORUZ’
Buluşmanın açılışını da yapan TYB Başkanı Metin Celal, projeyi anlattı: “Hrant Dink Vakfı’nın “Sınırları Aşıyoruz” isimli Seyahat Fonu desteğiyle, TYB Yönetim Kurulu’ndan ben, Fahri Aral ve Sibel Talay ile birlikte 2014’te Erivan’a gittik. Orada yayıncıları, Yayıncılar Birliği’ni, Kitapçılar Birliği’ni ve kütüphaneleri ziyaret ettik, görüşmeler yaptık.Oradaki görüşmeleri yaparken böyle bir fikir ortaya çıktı. İlişkileri daha sıkılaştıralım, komşu iki ülkeyiz, kültürlerimiz aynı, kitaplarımızda bunu geliştirelim dedik. Ve bu adımı attık. Amacımız karşılıklı iki ülke yayıncılarının daha çok işbirliği yapmasını sağlamak, çeviri sayısının artmasını sağlamak. Türkçeden Ermeniceye çevrilen kitap sayısı çok az, beş ya da altı tane. Aras Yayınları faaliyet gösterdiği için Ermeniceden Türkçeye çevrilen kitap sayısı daha fazla ama Aras dışındaki yayınevlerinde yine Ermeni yazarların sayısı az. Bu projenin kültürel ilişkiyi artırır diye umuyoruz.” Celal, işbirliğinin fuarlara katılımlar ve çevirilerle sürmesi yolunda umutlu olduklarını söyledi.
‘İŞBİRLİĞİN DEVAM ETMESİNİ UMUYORUZ’
Buluşmada konuşan proje ortaklarından Antares Yayınevi’nden Hripsime Madoyan “TYB ile birlikte hareket etmekten çok mutluyuz” diyerek şunları söyledi: “Uzun yıllardır komşu ülkeyiz, birbirimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıyız. Edebiyatın ne sınırları, ne de kapalı kapıları vardır.Ermenistan’da bu programa katılabilecek yayınevlerini seçmek kolay değildi. Buraya gelen yayınevleri temsilcileri Ermenistan’da bir tarza sahipler ve pazarın liderleri konumundalar. Bu proje, birbirimizi daha iyi tanımaya, daha iyi idrak etmeye yardımcı olabilir, ileride beraber hareket etmemizi sağlayabilir. Bu program bizi yeni insanlarla tanıştırmayı ve mesleki işbirlikleri kurmayı amaçlıyor, umarım bu ilişkilerin de devamı gelir.”
TÜRKİYE’DE YAYINCILIK
Buluşmada, proje ortaklarından TYB Genel Sekreteri Özgül Akın da Türkiye’deki yayıncılık pazarı ile ilgili kısa bir sunum yaptı. Akın, 2016’da 667 milyon kitap üretildiğini, bunların 263 milyonunun devlet tarafından dağıtılan okul kitapları olduğunu aktardı. Aynı verilere göre geri kalan 404 milyon kitabın yüzde 16’sının yine yardımcı eğitim kitaplarından oluştuğunu belirten Akın, 2015’e göre 2016’da kitap üretiminin yüzde 11 arttığını belirtti.
ERMENİCE YAYINCILIK
Projeye katılan yayıncılardan Aras Yayınları’ndan Sevan Demirciyan Osmanlı’dan bu yana Ermenice yayıncılığı, Book Institute’ten Arkmenik Nikoghosyan da Ermenistan’da yayıncılık tarihini anlattı. Demirciyan, Ermenice yayıncılığın tarhinin 1567’ye dayandığını, Aras’ın ise 1993’ten beri iki dilli yayın yaptığını aktardı. Aras’ın 200 kitabı olduğunu ve bunun 50’sinin Ermenice yayın olduğunu belirten Demirciyan, en büyük zorlukların çeviri ve editöryel eksiklik olduğunu, en büyük destekçilerinin de Türkiyeli okurun ilgisi olduğunu ekledi. Nikoghosyan da 1991’de Ermenistan’ın kuruluşuna kadar Sovyet yayıncılığının etkili olduğunu ve çevirilerin Rusya arabulucu dilden çevrildiğini belirterek, 1991’den itibaren çeviri dillerinin arttığını ekledi. 2000’lerde telif hakkının pazar bileşenlerince benimsendiğini belirten Nikoghosyan bunun çeviri konusunda kaliteyi de arttırdığını ifade etti. Çeşitli profesyonel toplantılar, yayınevi ziyaretleri ve bir ağ oluşturma etkinliğinin yer alacağı program süresince konuk yayıncılar İstanbul’da bulunan yayıncılarla, editörlerle, kitapçılarla ve edebiyat ajanlarıyla bir araya gelecekler. Konuklar ayrıca şehir merkezinde çeşitli kitapevlerini gezecek. Programın ardından tüm katılımcılardan görüşleri alınarak kısa değerlendirme raporu hazırlanacak.
PROJE HAKKINDA
“Ermenistanlı Yayıncılar Türkiyeli Yayıncılarla Buluşuyor”, TYB tarafından Antares Yayınevi ortaklığıyla düzenlenen bir Avrupa Birliği projesi. 1 Aralık 2016 - 31 Mart 2017 tarihlerini kapsayan projenin, Ermenistan ve Türkiye’deki yayıncıları bir araya getirerek aralarında yeni bağlantılar yaratmayı, böylece iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin ve edebi bağların güçlenmesine katkıda bulunmayı, toplumların içinde ve birbirleri arasında demokratik çoğulculuk ve toplumsal içermeye destek olmayı amaçlıyor. (KÜLTÜR SERVİSİ)
https://www.evrensel.net/haber/309503/turkiyeli-yayincilarla-ermenistanli-yayincilar-bulustu
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