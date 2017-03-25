Türkiyeliler Ermeni anıtından memnun
Köln’de Ermeni soykırımını temsilen yapılacak anıt Almanya’da yaşayan Türkiye’liler tarafından olumlu karşılanıyor. Böyle bir anıtla soykırım yüzleşmesi yapılacağına inanan Türkiye’liler anıtın açılışına katılarak Ermenilere destek olacaklar.
Köln Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ana Komisyonunda alınan kararla anıt, Lehmbacher Weg Mezarlığı’na dikilecek. Toplam 5 bin üyesi bulunan Köln Ermeni-Hristiyan Cemaati’nin Yeşil Alanlar Komisyonu’na başvurusuyla gündeme gelen Soykırımı Anıtı, daha sonra Şikayet Komisyonu’na taşındı. Ancak Şikayet Komisyonu’ndan olumlu yönde karar çıkmasının ardından, konu Ana Komisyon’un gündemine geldi. Görüşmelerin sonunda Köln Büyükşehir Belediyesi Başkanı Henriette Reker, kararın tüm fraksiyonların birliğiyle alınmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı.
‘ANIT DİKMEK HER ERMENİ’NİN REFLEKSİDİR’
Ermeni soykırımını temsil edecek anıtın yapılması için başvuru yapan Köln Ermeni-Hristiyan Cemaati başkanı Mino Nikpay anıtı yapma fikrinin diasporadaki her Ermeni’nin ortak bir refleksi olarak açıklıyor:
“Böyle bir anıt yapmak tüm dünyadaki diaspora Ermenilerinin ortak refleksidir. Çünkü biz 1915’teki soykırımla ana yurdundan ayrılmak zorunda kalan toplumun çocuklarıyız. Biz bir daha kendi topraklarımıza dönemediğimiz için gittiğimiz yerleri kendimize ikinci vatan yaptık. Başımıza gelen felaketi soykırımı da kendi yeni jenerasyonlarımıza anlatmak için gittiğimiz her yer de böyle anıtlar yapmak istiyoruz. Her Ermeni aile en az 15-20 akrabasını bu soykırımda kaybetti. Yaşadığımız her şehirde kaybettiğimiz akrabalarımızın ruhuna böyle anıtlar dikmek istiyoruz.”
KCDK-E: BU ANIT BİR YÜZLEŞMEDİR
Almanya’da yaşayan Türkiye’liler ise anıtın yapılacak olmasından soykırımla yüzleşmek açısından önemli bir yere sahip olduğunu düşünüyor. Avrupa Demokratik Kürt Toplum Kongresi Eş Başkanı Yüksel Koç, Almanya’nın da soykırımda payı olduğu için anıtın Almanya’nın yüzleşmesi açısından olumlu bir adım olduğunu söylüyor:
“Biz böyle bir anıtın yapılmasını son derece olumlu buluyoruz. 1915’te Ermenilere bu soykırım uygulandığında Almanya’nın da sorumluluğu vardı. Almanya o dönemde Bağdat- Berlin demiryolu aracılığıyla Osmanlı askerlerine eğitim verdi. Zaten geçen sene de Berlin’de Ermeni soykırımı resmen tanındı. Tanımada Almanya kendi üzerine düşen sorumluğu da kabul etti. Soykırımlardan ders çıkarmak ve yüzleşmek için böyle anıtlar çok önemli bir yere sahip. Bu anıt da bir yüzleşmedir. Biz bu anıta bu bağlamda çok olumlu bakıyoruz.”
DEMOKRATİK ALEVİ FEDERASYONU: DESTEKLİYORUZ
Demokratik Alevi Federasyonu Eş Başkanı Veli Kaya ise Ermenilerle ortak acıları yaşayan bir halk olarak Alevilerin anıtın yapılmasına destek olduğunu vurguluyor:
“Biz de Ermeniler gibi soykırımlara uğramış bir halk olarak onlarla ortak acıları paylaşıyoruz. Bir buçuk milyon Ermeni insanı 1915’te bir soykırıma uğradı. Biz Ermeni soykırımını temsil eden bir anıt yapılacak olmasından son derece memnunuz. Destekliyoruz. Açılışına da katılırız. Toplumlar barışmak ve birlikte yeniden birlikte bir yaşam kurabilmek için yüzleşmek zorundalar. Bu anıt da yüzleşmenin bir parçası.”
DIDF : TÜRKİYE’DE DE BİR YÜZLEŞME OLMALI
Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyesi Hüseyin Avgan da anıtı olumlu karşılarken aynı yüzleşmenin Türkiye için de yaşanması gerektiğini belirtiyor:
“Almanya açısından bakıldığında Ermeni soykırımın unutulmaması için böyle bir anıtın yapılması önemli. Geçen sene Almanya bunu kabul edildi. İyi bir karar. Türkiye’de esas bir yüzleşme yaşanması gerekiyor. Yüzleşme hem halkların yakınlaşmasına hem de demokrasinin güçlenmesine sebep olur. Almanya 1915’te suç ortağı olabilir ama asıl soykırımın yaşandığı yer Türkiye olduğu için böyle bir yüzleşme Türkiye’de yaşanmalı.”
ALEVİ FEDERASYONU: ERMENİLERLE ORTAK ACILARIMIZ VAR
Almanya Alevi Federasyonu Genel Sekreteri Özgür Öz Türkiye’deki tüm halkların zor günler yaşadığı bu günlerde Almanya’da böyle bir yüzleşme yaşanmasını olumlu karşıladıklarını söyledi:
“Biz tarihsel sürecin içinde soykırımlarına, asimislasyonlara uğrayan bir toplum olarak elbette ki Köln’e böyle bir anıt yapılmasını çok olumlu karşılıyoruz. Demokrasiye ve evrensel kültürle yüzleşme açısından önemli ve iyi bir adım olarak değerlendiriyoruz. Aynı yüzleşmeyi Türkiye için de istiyoruz. Ama Türkiye’nin ne yazık ki hali ortada. Türkiye’nin de tüm halklar açısından durum belli sadece Ermeni halkı değil, diğer halklar içinde Türkiye’de zor günler yaşanıyor. Biz Türkiye’deki tüm halkların inanç özgürlüğü, barış ve eşitlik içinde yaşamasını istiyoruz. Bunun içinde yüzleşmek oldukça büyük bir rol oynuyor. Dilerim ki burada yaşanan yüzleşme Türkiye’de de yaşanır.”
YAŞAMEVİ DERNEĞİ: BURDA TÜRKLER RAHATSIZ DEMEK YALAN
Yaşamevi Derneği aktivisti Çiğdem Davran, anıtla ilgili yandaş medyada yanlış haberler yapıldığını belirtirken Almanya’da yaşayan Türklerin anıttan rahatsız olmadığını belirtti:
“Bizim derneğimize üye olan Türkiye’liler bu konu da son derece memnun. Böyle bir anıt yapılmasından mutluluk duyuyoruz. Bu konuda Türkiye’de yandaş medyada buradaki Türkiye’lilerin tepkili olduğu haberleri yapıldı. Ama bu keisnlikle doğru değil. Bu büyük bir yalan. Biz burada aynı zamanda Avrupa ‘hayır’ çalışmasını da Türkiye’lilerle yürütüyoruz. Her gün bir çok insanla konuşuyoruz. Hiçbiri bu durumdan rahatsız değil. AKP’ye destek verenlerinden bırakın tepki göstermeyi anıttan haberi bile yok. Biz Ermeni halkının başına gelenlerin bir soykırım oluğunu biliyoruz ve yüzleşme açısından böyle bir anıtın yapılmasının çok önemli oğlunu düşünüyoruz. Açılışına da katılmayı düşünüyoruz.”
‘ALMANYA SOYKIRIMLA YÜZLEŞİYOR’
Mino Nikpay anıtın Köln’deki Ermeni mezarlığında yapılacak olmasından ayrıca memnuniyet duyduklarını bu şekilde Almanya’nın 1915’te soykırımda olan sorumluluğuyla da yüzleştiğini söylüyor:
“Köln’deki bu anıtta bir yerde Almanya’nın soykırımdaki sorumluluğuyla yüzleşmesi anlamını taşıyor. 1915’te Osmanlı Devleti ve Almanya ortaklık içindeydi. Bugün Almanya’nın elinde soykırımla ilgili bir sürü belge var. Hiçbir şey yoksa bile o dönem bu soykırıma sessiz kaldılar. Sessiz kalmak da bu suça ortak olma anlamı taşımaktadır. Zaten geçen sene Almanya bu sorumlulukla yüzleşip Ermeni soykırımını kabul etti. Ancak Alman Devleti yaptıkları tüm soykırımlarla yüzleşen bir özelliğe sahip. Yahudilere yaptıklarıyla da yüzleştiler. Biz de belediye ile görüştük oy çokluğuyla anıt yapılması kabul edildi. Şimdi anıtı mezarlığın neresine yapacağımız görüşüyoruz. Anıtımızı tamamlayıp bitirdiğimiz zaman da bir törenle açacağız. Biz biliyoruz bizim Türkiye’li çok dostumuz var. Anıtın açılışına da onların hepsini davet edeceğiz.”
http://www.artigercek.com/turkiyeliler-ermeni-anitindan-memnun/
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