24 NİSAN | Ermeni Soykırımı İstanbul’da anıldı
1915 Ermeni Soykırımı’nın 102. yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da bir dizi anma programı düzenleniyor.
24 Nisan’ı Anma Platformu tarafından düzenlenen anmalardan biri, 1915’te tutuklanan Ermeni aydınların getirildiği ve bugün ise Sultanahmet’teki Türk İslam Eserleri Müzesi olarak faaliyet gösteren cezaevi önünde gerçekleşti.
“Ermeni soykırımını tanı, af dile, tazmin et” pankartının açıldığı anmada, soykırım kurbanlarının fotoğrafları ile karanfiller taşındı.
Provokasyon girişimi
dihaber’de yer alan habere göre anma etkinliğinde, Avrupa Irkçılık Karşıtı Taban Hareketi (EGAM) Başkanı Benjamin Abtan’ın konuşma yapmak için söz aldığı sırada, bir grup provokasyon girişiminde bulundu.
“Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Erdoğan’ın askerleriyiz” sloganı atan grubun provokasyon girişimi engellendi.
Konuşmasına devam eden Abtan, soykırımı anmanın her zamankinden daha önemli bir hal aldığını belirterek şunları söyledi:
Unutmaya, unutturmaya karşı mücadele ediyoruz. Bu sene soykırımın 102’nci yılını anmaya çalışıyoruz. Devletin özündeki nefret ve intikam ile mücadele etmeye çalışıyoruz. 102 yıldır değişmeyen bir yok etmekten bahsediyoruz.
Soykırımda yaşamını yitirenleri anmanın demokrasiyi savunmak olduğunu anlatan Abtan, “Soykırımın inkarına karşı mücadele etmek, soykırıma karşı mücadele etmek sadece Türkiye’ye özgü değildir. Bu yüzden Ermeni olmayanlar olarak da bu mücadeleyi veriyoruz” dedi.
‘Karanlığın iktidarı, en korkunç kötülükleri bile sıradanlaştırır’
Abtan’ın ardından hazırlanan ortak basın metnini 24 Nisan Anma Platformu adına İnsan Hakları Derneği (İHD) Irkçılık ve Ayrımcılık Karşıtı Komisyonu üyesi Meral Çıldır, okudu.
Açıklama şöyle:
Bugün 24 Nisan. Ermeni Soykırımı’nın simgesel başlangıç tarihi. Aynı dönemde Süryanilerin de ve 1914’ten başlayarak 1923’e kadar devam eden sürede Küçük Asya ve Pontus Rumlarının da Osmanlı devleti, sonrasında Kemalist hareket tarafından soykırıma uğratılmış olduğunu hatırlatmayı görev biliyoruz.
Karanlığın iktidarı, en korkunç kötülükleri bile sıradanlaştırır. Suç oluşturan edimler ve durumlar olağanlaştırılır. İnsanlar, isyan edilecek adaletsizlikleri kanıksar, alışır, gündelik hayatın bir parçası olarak yaşar.
Talat Paşa, Ermeni Soykırımı’nın matematiksel bir soğukkanlılıkla planlayıcısı, yürütücüsü, uygulamasının takipçisi, sonuçlarının titiz kayıtçısıdır. Bugün Talat Paşa ve Enver Paşa, İstanbul’da anıt mezarlarda yatıyorlar. Abide-i Hürriyet, yani Özgürlük Anıtı’nda kendilerine yer verilmek suretiyle onurlandırılıyorlar.
Soykırım inkârcılığına karşı çıkan herkesi; sokaklara, okullara Talât Paşa adının verilmesini ve mezarının Özgürlük Anıtı’nda bulunmasına karşı çıkmaya davet ediyoruz. Anadolu bir soykırım coğrafyasıdır. Türkiye soykırım inkârının ülkesidir. Soykırım ve inkâr zihniyeti bugün de egemenliğini sürdürüyor.
Sevag Balıkçı anıldı
Batman’ın Kozluk ilçesinde 24 Nisan 2011 yılında zorunlu askerlik yaptığı sırada öldürülen Sevag Balıkçı, Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.
Anmaya, Balıkçı Ailesi, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Garo Paylan ile Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Selina Doğan’ın yanı sıra yüzlerce kişi katıldı.
“Sevag seni unutmayacağız” yazılı fotoğrafları yakalarına takan yurttaşlar, ellerindeki çiçekleri mezarlığa bıraktı.
Anmada konuşan Nor Zartonk Eşsözcüsü Norayr Olgar, Sevag’ı kaybedenlerden hesap soracaklarını söyledi.
“Sevag’ın davasını takip etmeyi bırakmayacağız” diyen Olgar, şöyle devam etti:
Irkçılık ve şovenizm devlet yetkilileri tarafından, farklı etnik gruplara karşı her daim tetiklenirken, barışın, kardeşliğin ve eşitliğin mücadelesini yükseltmek, soykırımlara, nefret cinayetlerine ‘Hayır’ demek için, Sevag Balıkçı’yı unutturmamak ve ailesiyle dayanışmak için onu anacağız, onu bizden alanlardan hesap soracağız.
Açıklamanın ardından anmaya katılanlara Ermeni açması dağıtıldı.
Anma programı devam edecek
Anma programı saat 19.15’te Tünel Meydanı’nda geniş katılımlı bir anma ile sonlanacak.
https://gazetekarinca.com/2017/04/24-nisan-ermeni-soykirimi-istanbulda-anildi/
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