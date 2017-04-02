Aras Özbiliz attı, Ermenistan kazandı!

Maçta Ermenistan'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mkhitaryan ve 75. dakikada Aras Özbiliz kaydetti. Süper Lig'de Beşiktaş'ın formasını giyen Aras Özbiliz maça 70. dakikada dahil oldu. Öte yandan Kazakistan'da 64. dakikada Sergiy Maliy 2. sarı karttan oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Ermenistan gruptaki puanını 6'ya çıkarırken, Kazakistan 2 puanda kaldı.
E Grubu'nda Ermenistan bir sonraki maçında Karadağ'a konuk olacak. Kazakistan ise kendi evinde Danimarka'yı ağırlayacak.
ARAS ÖZBİLİZ'İN GOLÜ
http://www.sporx.com/aras-ozbiliz-atti-ermenistan-kazandi-SXHBQ615288SXQ
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