Asimder Başkanı Gülbey: “1915 Ermeni Tehciri Alman Komutanların Kararıydı"
Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, 1915'teki Ermeni tehciri kararı Almanlar tarafından verilmiş bir karar olduğu, Osmanlı'yı o sırada yöneten Enver Paşa, Talat Paşa ve ITC (İttihat ve terakki Cemiyeti) sadece bu kararın takipçisi olduğunu iddia etti.
Almanların Ermenileri Anadolu'dan Suriye'ye sürme kararı, Bağdat demiryolunu Ruslardan korumak için alınmış bir askeri karar olduğunu belirten ASİMDER Genel Başkanı Gülbey, "1915'te Osmanlı topraklarındaki Ermeni halkının Anadolu'dan Suriye bölgesine sürgün edilmesi, Alman askeri yetkililerinin isteği doğrultusunda verilmiş bir karardır. Karar 1. Dünya savaşı sırasında Alman-Osmanlı askeri ittifakına karşı savaşan Rus ordusunun Doğu Anadolu'da Rus destekli Ermeni çetelerin ve Rus ordusu içinde yer alan Ermeni taburların öncülüğü ile savaşı Doğu'dan İç Anadolu'ya doğru genişletmeleri nedeniyle verilmiştir. O dönem Osmanlı yöneten Almanlardı. Harbiye Nazırı Enver Paşa, Osmanlı Genelkurmay Başkanı ise General Bronsart von Schellendrof Paşa'dır. Schellendrof'un (Bronsart Paşa) tüm özel ve resmi yazışmaları halen Almanya'da Freiburg'daki Alman askeri arşivindedir. Bu arşiv çeşitli taleplere rağmen Alman makamlarınca Türk araştırmacılara açılmamaktadır. General Bronsart von Schellendrof o dönemde İstanbul'da Osmanlı ordusunun başında bulunan ve emirleri doğrudan Berlin'deki askeri karargahtan alan kilit önemdeki Alman komutanıdır. 1915 baharında Anadolu'ya doğru ilerleyen Rus ordusu Nisan ayında Van'da Ermeni çetelerin ayaklanması ve Ermeni milislerin girişimi ile Van'ı ele geçirmiş ve Anadolu'ya ilerlemeye başlamıştır. Rus ordusunun ve Ermenilerin hedefi, Erzurum, Erzincan ve Ermenilerin güçlü olduğu Sivas'tır. Rus ordusunun asıl stratejik hedefi ise Almanların inşa ettiği Bağdat demiryoludur. İşte bu şartlar altında Almanların isteği ile bölgedeki Ermenilerin sürülmesi (Tehcir) kararı alınmıştır. Bronsart Paşa, Enver, Talat ve Sait Halim Paşa'ya verdiği gizli bir brifingde Ermeni çetelerin terör faaliyetlerini listeleyerek "önlem" (tehcir) alınmasını istemiştir" dedi.
"Talat Paşa'yı Alman istihbaratı Tehlaryan'a öldürttü"
Gülbey, "Ermeni lobisinin sürgünden (tehcir) sorumlu tuttuğu Talat Paşa'yı Almanya Berlin'de 1921 yılında yolda yürürken sinsice arkasından yaklaşıp suikast yaparak şehit eden Ermeni asıllı Sogomon Tehlaryan Alman istihbaratı tarafından kullanılmıştır. Ermeni sürgününde Almanlar hakkında bildiklerini anlatmaması için susturmuşlardır. 1915'de Osmanlı ordularını yöneten Alman komutan Bronsart Paşa, 1921 Talat Paşa'nın katledildiği olayın davasında, Talat Paşa lehine tanıklık yaparken, Ermeni tehcirinin gerekçesini de açıklamıştır. Bronsart Paşa, o sırada DAZ (sonrada FAZ adını aldı) gazetesinde yayınlanan savunma metninde şunu vurgulamıştır: "Ermeni çeteler öncülüğünde Rus birliklerinin Anadolu içlerine ilerlemesi sonucu Türk ve Müslüman halk bölgeyi terk ederek kaçıyordu. Onları durduramıyorduk. Bölge boşalıyordu ve askeri açıdan savunulmaz hale geliyordu. Ermenilerin sürgün kararı bu nedenle alındı" bu ifadeyle Ermeni sürgünün nedeni ve kimin karar verdiği ortaya çıkmıştır" şeklinde konuştu.
Kaynak : İHA
http://www.ulusalpost.com/asimder-baskani-gulbey-1915-ermeni-tehciri-alman-komutanlarin-karariydi-82252h.htm
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