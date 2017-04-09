Asimder Başkanı Gülbey, "Ermeni Kiliseleri İncile Aykırı Seçim Yapıyor"

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Türkiye'deki Ermeni Cemaati Patrik seçiminde kiliseye kaydı ve Hıristiyan olmayanlar hatta Ateist, Agnostik ve Müslümanlar bile oy kullandığını bu nedenle seçimde oy kullanacak üye ve delege listesinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.
Türkiye Ermeni Cemaati Patrik seçiminde oy kullanacakların dini inanç bakımından İncile aykırı olduğunu, bu seçim dini seçimdir devlet karışamaz, Ateistler dini lider seçiminde oy kullanma listelerinde isimleri olduğunu belirten Gülbey, "İncil, Elçilerin işleri 1'ci Bölüm 12-16 Yahuda iskaryot yerine 12 havari seçimi, bir başka bölümde ise, İncil Elçilerin işleri 14'cü Bölüm 21-22 imanlılar için her kilisede 'ihtiyarlar seçtiler. Dua ve oruçla onları, inandıkları Rab'be emanet ettiler" denilmektedir. İncil emretmektedir ki inançlı insanlar bu dini liderleri seçmeli veya seçilmeli diye, ancak AGOS gazetesi genel yayın yönetmeni Yertvart Danzikyan Agnostik inançlı olmasına rağmen Patrik seçiminde oy kullanma yetkisine sahip, buda Patrik seçim delegelerinin çeşitli inançlara sahip olmalarına rağmen oy kullanmaları bu seçimlerin İncil'e aykırı olduğunu açıkça göstermektedir. Cemaatin inandığı kutsal kitaba aykırı nasıl bir dini seçim yapılır. Ermeni Cemaatlerine ait Kiliselerin Ermeni lobisiyle hareket ettiğini "At the Foot of Ararat" Uluslar arası Medya Formunda 18 Mart 2015 tarihinde konuşan Armenian Virtual College kurucusu ve Başkanı Yervant Zoryan, "Ermeni kilisesi sadece ruhani bir yer değildir. Aynı diaspora için zamanında kültürel, siyasi ve eğitim maksatlı bir alan, Diaspora yaşamına tümüyle katılmış olan Ermeni kilisesi eskidir ama miladi dolmuş bir kilise değildir" demektedir. ASİMDER olarak yıllardır, Ermeni lobisi dünya ülkelerinde özellikle Avrupa da sözde Ermeni soykırımını Kiliseler veya dini temsilciler aracılığı ile yürütmektedir. Ülkemizde de Ermeni Cemaatine bağlı kiliseler Ermeni lobisi ile ortak hareket ediyorsa işimiz gerçekten zor" dedi.
İnanç yuvaları olan bu kutsal mekanların ve inanmış insanlara hizmet etmesi gereken din adamları ise lobi çalışmalarından uzak durarak bu inanç yuvalarını kirletmemiş olacaklarını belirten ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, "Devletimizin ilgili kurumları bu seçim listelerindeki oy kullanacak olan delege veya üyelerin tüzük veya kuruluş amaçlarına uygun olarak mı belirlenmiş bakılmalı ve incelenmelidir. İstanbul Valiliğinin bu süreçte seçimi baskılar altında kalmadan süreci dikkatli takip etmeli, Almanya Ermeni Cemaat Başpiskoposu Karekin Bekçiyan 1915 olaylarını soykırım olarak tanıyan ve tanınması için çalışmalar yapan bir dini adamdır. Karekin Bekçiyan'ın yeni patrik seçilmesi Türkiye'de yaşayan Ermeni Cemaatini sıkıntılara sokacaktır. Bu seçimin arkasında destek olarak Almanya ve Ermenistan bulunmaktadır" şeklinde konuştu. - IĞDIR
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